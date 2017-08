Utile in netto aumento per Sunrise

Sunrise ha più che raddoppiato l'utile netto nel primo semestre raggiungendo i 40 milioni di franchi, contro 17 milioni nello stesso periodo dello scorso anno. Il fatturato però continua a calare.

Il giro d'affari totale è stato di 884 milioni di franchi nei primi sei mesi, il 3,6% in meno su un anno. La contrazione, spiega Sunrise, è dovuta a una diminuzione delle attività internazionali di "voice hubbing" (commercio di minuti nelle comunicazioni internazionali).

Per l'esercizio in corso l'operatore ha rivisto al rialzo le previsioni: l'EBITDA aggiustato, inizialmente stimato fra 577 e 592 milioni, dovrebbe fissarsi fra i 592 e i 602 milioni. Questo miglioramento è dovuto in particolare ai buoni risultati dell'inizio dell'anno.

(Ats)