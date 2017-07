Utile in netto calo per la BNS

La Banca nazionale svizzera (BNS) ha registrato un utile di 1,21 miliardi di franchi durante il primo semestre del 2017, contro i 21,3 miliardi di dodici mesi fa. Tenendo conto del solo secondo trimestre, vi è da segnalare una perdita di 6,68 miliardi, si legge in un comunicato odierno dell'istituto di emissione monetaria. Il risultato era previsto: la perdita tra aprile e fine giugno si situa nella parte alta della forchetta delle stime avanzate dagli economisti. UBS ipotizzava in effetti un risultato in flessione dai 2 ai 6 miliardi.

A pesare sulle cifre sono state in particolare le perdite di cambio, che in totale si sono attestate a 11,8 miliardi. Gli utili sull'euro non hanno infatti potuto compensare le perdite nei confronti delle altre valute di investimento, fra cui in particolare il dollaro Usa. Nei sei mesi iniziali dell'attuale esercizio, le riserve d'oro hanno messo a segno una progressione di 345,8 milioni: nel primo semestre del 2016 questa cifra era di 7,6 miliardi.

I guadagni realizzati sulle posizioni in monete estere sono ammontati a 110,8 milioni, crollando rispetto ai quasi 13 miliardi dell'anno precedente. A tale risultato hanno concorso i proventi per interessi per 4,4 miliardi e i dividendi per 1,8 miliardi. Obbligazioni e azioni hanno invece mostrato andamenti divergenti: su titoli e strumenti di debito è stata registrata una minusvalenza di 3,6 miliardi, mentre titoli e strumenti di capitale hanno sfruttato l'andamento di borsa favorevole, contribuendo al risultato con 9,4 miliardi. Gli attivi in franchi hanno generato un utile di 943,9 milioni, meglio degli 868 del 2016. Tale importo è costituito principalmente da interessi negativi sugli averi in conti giro.

Nella sua nota, la BNS ricorda che le cifre ottenute sono subordinate all'evoluzione dei mercati dell'oro, delle valute e dei capitali. Forti oscillazioni rendono quindi "difficile trarre conclusioni per il risultato dell'intero esercizio", scrive l'istituto. L'utile di 1,21 miliardi è registrato prima della costituzione di riserve monetarie. La Banca nazionale deve infatti creare accantonamenti che le consentano di mantenere le riserve al livello richiesto dalla politica monetaria. L'attribuzione agli accantonamenti per l'esercizio in corso sarà definita a fine anno.

(Ats)