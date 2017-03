Utile da record per Kühne+Nagel

Kühne+Nagel, colosso mondiale dei trasporti e della logistica, ha ottenuto nel 2016 un utile netto in aumento del 6,2% rispetto all'analogo periodo precedente a 718 milioni di franchi, ciò che rappresenta un nuovo livello record per il gruppo svittese.

Il fatturato netto è invece diminuito del l'1,2% a 16,5 miliardi di franchi, precisa oggi la multinazionale con sede a Schindellegi (SZ). Sul piano operativo, il risultato Ebit prima di interessi e imposte segna una crescita dell'8% a 918 milioni.

Il direttore generale Detlef Trefzger, citato nella nota, esprime soddisfazione per i dati del 2016: "Abbiamo concretizzato ambiziosi obiettivi", in un contesto pieno di sfide. Per quanto riguarda il 2017, il gruppo si mostra fiducioso. "Kühne+Nagel sta molto bene e gode di una forte posizione concorrenziale", rileva il presidente Jörg Wolle.

(Ats)