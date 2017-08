Utile semestrale da record per Raiffeisen

Il terzo gruppo bancario elvetico ha registrato nei primi sei mesi dell'anno un utile di 434 milioni di franchi, in rialzo del 18,4% rispetto allo stesso periodo del 2016.

Raiffeisen ha approfittato del contesto economico favorevole nel primo semestre del 2017: il terzo gruppo bancario elvetico ha registrato un utile record di 434 milioni di franchi, in rialzo del 18,4% rispetto allo stesso periodo del 2016. Il risultato semestrale supera così per la prima volta la soglia dei 400 milioni di franchi, ha indicato Raiffeisen in una nota odierna. I ricavi operativi delle attività bancarie sono cresciuti del 7% attestandosi a 1,629 miliardi di franchi.

La crescita è stata dinamica sia per le operazioni ipotecarie sia per le attività di investimento, si è rallegrato il presidente della direzione del gruppo Patrik Grisel citato nel comunicato. Il risultato d'esercizio è ammontato a un nuovo massimo di 532 milioni di franchi, in crescita del 14,5% rispetto ai primi sei mesi del 2016.

Dal canto suo, il patrimonio dei clienti gestito è aumentato dell'1,8% a 206,5 miliardi di franchi. Il totale di bilancio è cresciuto del 4,4% a 228,1 miliardi di franchi.

Per l'esercizio in corso, Raiffeisen prevede che il buon andamento nelle attività di base proseguirà. La direzione del gruppo si attende a un risultato annuo superiore al precedente, che era di 754,1 milioni di franchi, a condizione che la situazione economica e politica non subisca cambiamenti di rilievo.

(Ats)