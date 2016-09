Vola l'export svizzero

In agosto le esportazioni sono aumentate del 7%. Particolarmente dinamico il commercio estero di prodotti chimico-farmaceutici, in progressione del 25%.

Commercio estero della Svizzera ancora in crescita in agosto: le esportazioni hanno registrato un aumento nominale del 7% (reale: +1,2%) rispetto allo stesso mese del 2015, passando a 16,1 miliardi di franchi, indica in una nota odierna l'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

Le importazioni - anch'esse in termini corretti per il numero di giorni lavorativi - sono cresciute dell'8,4% (+5,1% in termini reali, ossia corretti dall'evoluzione dei prezzi) a 13 miliardi. La bilancia commerciale ha chiuso con un surplus di 3 miliardi di franchi, 0,2 miliardi in più di un mese prima. L'AFD rileva che la tendenza positiva in entrambe le direzioni in atto dalla metà del 2015 si è appiattita.

La crescita delle esportazioni riguarda quasi esclusivamente l'America del Nord (+21,7%) e l'Europa (+10,3%), mente l'Asia segna un -7,4% e l'America latina un -10,1%. Dal canto suo l'Africa mostra un incremento del 9,2% e l'Oceania una flessione del 5%.

Nella nota si sottolinea da un canto il dinamismo delle esportazioni di prodotti chimico-farmaceutici, in aumento del 25% in termini nominali, e dall'altro una caduta delle esportazioni orologiere (-12,9%), della carte e dei prodotti di arte grafica (-7,2%) e del settore macchine ed elettronica (-6%).

Le esportazioni orologiere hanno continuato a diminuire in agosto per il quattordicesimo mese consecutivo. Il valore delle forniture all'estero è sceso dell'8,8% su un anno, a 1,4 miliardi di franchi.

"Gli orologi in metalli preziosi sono stati quasi i soli responsabili della riduzione di valore", indica in una nota odierna la Federazione dell'industria orologiera svizzera (FH) in una nota.

Anche per quel che concerne le importazioni a fungere da traino sono stati i prodotti chimico-farmaceutici (+37,4% in termini nominali). Bene anche i veicoli (+10,7%), tessili, abbigliamento e calzature (+7,5%), mentre sono diminuiti i prodotti energetici (-17,8%) e la bigiotteria e gioielleria (-21,2%).

Le importazioni dal Nordamerica sono progredite del 31,9%, quelle dall'Europa del 10,8% e quelle dall'Africa del 5,5% mentre le forniture dall'America latina sono scese del 19,8%, quelle dall'Asia del 6,5% e quelle dall'Oceania del 2,7%.

(Ats)