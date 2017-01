VW-USA, risarcimento miliardario

Il Gruppo Volkswagen, riconoscendosi colpevole di cospirazione, ostruzione della giustizia e false dichiarazioni, ha negoziato un accordo con il dipartimento di Giustizia americano per chiudere le pendenze civili e penali del dieselgate per un importo di 4,3 miliardi di dollari (pari a circa 4,2 miliardi di franchi). A confermare le voci è stata la stessa azienda, che in una nota alla stampa ha annunciato di aver messo a punto una bozza che è stata approvata dal board e dal consiglio di sorveglianza del Gruppo. L'accordo sarà poi soggetto anche alla ratifica da parte delle autorità americane. Si tratta di una nuova e importante tappa per l’azienda che con il dieselgate si è trovata confrontata con una delle pagine più nere della sua storia. Comunque, anche se passi avanti sono stati fatti, l’FBI continua nelle sue indagini. Il gruppo inoltre ha diverse inchieste aperte sia in Europa sia in Asia.