Aggiungere senza togliere è possibile?

di Gabriele Botti

Tra le tante parole che, per un verso o per l’altro, hanno caratterizzato l’anno della Città di Lugano e del Luganese nel suo insieme, ne scelgo due. Per essere precisi, si tratta di due verbi: “aggiungere” e “togliere”. Uno l’opposto dell’altro, ma anche le due facce della stessa medaglia. Lugano vuole aggiungere altri Comuni al suo già ben nutrito corpus aggregativo e dopo qualche tentennamento è uscita allo scoperto, allineandosi all’originale invito del Consiglio di Stato inserito nel Piano Cantonale delle Aggregazioni: in buona sostanza, Lugano – che ora è composta da 21 quartieri – ha messo nel mirino Canobbio, Collina d’Oro, Comano, Cureglia, Massagno, Morcote, Muzzano, Paradiso, Porza, Savosa, Sorengo, Vezia, Vico Morcote, Grancia e Melide.

La nuova entità comunale aggregherebbe perciò altri 15 Comuni, arrivando a un’estensione di 99 kmq e una popolazione di 93.000 abitanti, ponendosi al settimo rango nella classifica dei Comuni svizzeri per numero di abitanti e al primo posto per estensione territoriale. Lugano ritiene che questa sia l’opzione migliore: a suo dire, la scelta di procedere con soluzioni intermedie o aggregazioni ad hoc inibirebbe il processo aggregativo del Luganese, con il rischio di bloccare lo sviluppo di alcuni progetti vitali per la Città, per il Luganese e per tutto il Cantone. Ma se da una parte si aggiunge, dall’altra giocoforza si toglie e l’equilibrio rischia di venir meno, creando attriti che lo status quo mantiene invece sopiti. Ed è accaduto. Lugano vuol passare da Grande a Enorme? L’idea non ha scatenato entusiastiche ole da parte del drappello dei Comuni citato poc’anzi e se qualcuno ha solo storto la bocca o scosso la testa, altri – tipo Massagno e Paradiso – hanno ribadito che di perdere autonomia non se ne parla. Almeno per ora.

Il tema è tradizionalmente assai sensibile e non sempre Lugano si trova la strada spianata. Nel caso specifico, come accaduto più volte anche in passato, agli occhi dei potenziali aggregati “aggiungere” significa “togliere”, e questo – inaccettabile paradosso - proprio in un momento storico proficuo e dopo anni in cui tanto si è lavorato per dare solidità e certezze al proprio Comune. Perché, per l’appunto, togliere autonomia a un Comune “sano” soltanto per aggiungere quartieri, abitanti e metri quadri alla Città? Qui si apre il moderno dilemma: meglio un’entità unica, forte, in grado di dialogare alla pari con il Cantone e inserita ai vertici elvetici oppure è da preferire la salvaguardia delle realtà locali, più piccole, più vivaci, che fanno dell’inventiva e della progettualità la loro forza? Aggiungere a volte equivale a togliere, “grande” fa rima con “anonimo”, e allora bisogna capire se l’operazione abbia o meno un senso, non tanto sul breve quanto sul medio-lungo periodo.

L’augurio è che Lugano non faccia l’arrogante e che gli altri non facciano i permalosi. Entrambi evitino posizioni preconcette. La storia ci sta insegnando che forzare la mano ha spesso condotto all’inaridimento di Comuni (ora quartieri) trasfigurati in quattro e quattr’otto in simil-dormitori con poca anima e parecchio rimpianto. Ma questa stessa storia ci suggerisce anche che quando l’aggiungere è il frutto di discussioni, spiegazioni e condivisione i risultati sono positivi. Nell’attesa dei prossimi sviluppi, senza nulla aggiungere né togliere agli uni o agli altri, prendo in prestito una frase di Ernest Hemingway: «Quella eccitantissima perversione di vita: la necessità di compiere qualcosa in un tempo minore di quanto in realtà ne occorrerebbe». La regalo a chi vuole aggiungere e a chi non vuole gli sia tolto.