Al lavoro per prendere l'orso

di GianMaria Pusterla

In via Ghiringhelli a Bellinzona negli uffici dell’Agenzia turistica ticinese (questa è la nuova denominazione del vecchio Ente turistico ticinese) ieri il sorriso ha contagiato tutti i dipendenti, a partire dal direttore Elia Frapolli. Direttore che però si guarda bene dal vendere la pelle dell’orso, consapevole che… l’orso non è ancora stato preso.

Fuor di metafora: Frapolli sa bene che il positivo dato sui pernottamenti in Ticino nel mese di luglio (+9,5 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso!) rappresenta, certo, un segnale rallegrante, ma ancora non si può affermare di aver invertito la tendenza sulla presenza di turisti in Ticino, che da anni marca (marcava) il segno negativo. Il lavoro da fare rimane ancora molto (si legga l’intervista a pagina 3). Però questo +9,5% - ottenuto per giunta in uno dei mesi più importanti per il nostro turismo - è il tetto massimo di una evoluzione che già nei primi mesi del 2016 si è rivelata positiva (+2,4% da gennaio).

Quali i motivi di questo aumento? In primo luogo molti più svizzeri quest’anno hanno deciso di fare le vacanze in Svizzera, colpiti dalle insicurezze (leggasi attentati) sulla scena internazionale. Inoltre molti più tedeschi (rispetto all’anno scorso) sono ritornati in Ticino, dopo lo shock del cambio euro-franco del 2015. Ma a nostro giudizio ci sono pure fattori endogeni. Non c’è chi non veda come negli ultimi tempi uno spirito imprenditoriale nuovo permei sempre più gli attori del nostro turismo. E qui ci riferiamo sia agli albergatori sia ai promotori di attrattive turistiche.

Se è vero che sono spariti alcuni alberghi, è altrettanto vero che diverse strutture sono state rinnovate e soprattutto hanno trovato nuovi segmenti di clientela, andando a soddisfare le esigenze nuove dei turisti. Un concetto, quello di mirare al singolo turista e alle sue specificità, che la stessa Agenzia turistica promuove nelle sue campagne di propaganda. Non si spara più nel mucchio, ma si colpisce in maniera mirata. Ciò porta a elevare anche la qualità, diventando così concorrenziali su scala internazionale. Anche i promotori di attività turistiche sono diventati più “imprenditori”.

Splash & Spa è solo un esempio, così come lo possono essere i concerti di Locarno nel mese di luglio con Moon&Star, oppure (guarda caso sempre in luglio) il ricco programma luganese del LongLake Festival. Promettente, poi, sarà l’azione con Raiffeisen prevista per l’anno prossimo. Una nuova imprenditorialità che dovrebbe portare a una maggiore consapevolezza di tutti i ticinesi sull’importanza per il nostro benessere di questo settore. E se poi arrivasse anche qualche sorriso in più da dispensare agli ospiti allora si potrà dire di essere vicini… alla cattura dell’orso.