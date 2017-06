Attacco in Iran: "L’incendio non si spegne soffiando"

di Luigi Geninazzi

Il duplice attentato che ha colpito ieri Teheran ci mette sotto gli occhi due terribili verità, risapute ma pressoché dimenticate nel dibattito di questi ultimi giorni sul dilagare del terrorismo islamico in tutto il mondo, da Londra a Giakarta, da Parigi a Melbourne. La prima è che all’origine della violenza jihadista e del caos attuale in Medio Oriente troviamo un fattore scatenante decisivo: l’antagonismo fratricida tra sunniti e sciiti. Si tratta di una rivalità millenaria che negli ultimi quarant’anni è diventata una frattura geo-politica lacerante tra l’Arabia Saudita e l’Iran, due Stati confessionali che si considerano rispettivamente i protettori delle due comunità da sempre contrapposte all’interno del mondo islamico.

Il “risveglio sciita”, iniziato con il trionfo della rivoluzione iraniana nel 1979, ha contagiato l’Iraq dopo la caduta del nemico Saddam nel 2003 ed ha imposto la sua egemonia dalla Siria di Assad, strenuamente difeso insieme all’esercito di Putin, fino alle propaggini libanesi controllate dagli Hezbollah. La reazione del blocco sunnita, capeggiato dall’Arabia Saudita, ha visto il dispiegarsi di tutti i mezzi, politici, finanziari e militari, per impedire l’ascesa di quella che considera una minoranza eretica e destabilizzante.

E qui siamo alla seconda scomoda verità: la nascita e l’avanzata del sedicente Stato Islamico orgogliosamente sunnita in Siria e in Iraq, non sarebbero state possibili senza il sostegno di cui gode nei Paesi del Golfo. Ovviamente l’aiuto finanziario e logistico all’ISIS non proviene direttamente dai Governi ma da soggetti ufficialmente “privati”, comunque legati all’establishment petrol-monarchico d’orientamento wahabita, la corrente fondamentalista che accomuna la casa regnante dell’Arabia Saudita, l’emiro del Qatar e l’auto-proclamato Califfo Al-Baghdadi.

La guerra fra estremismo sunnita e teocrazia sciita si gioca alla grande sul proscenio siriano ma continua nelle retrovie, nei Paesi che solitamente non fanno notizia come lo Yemen bombardato dai sauditi e il Bahrein controllato con pugno di ferro dagli alleati di Riad. E ieri il terrorismo jihadista ha fatto per la prima volta la sua comparsa nel cuore della Repubblica iraniana, con l’attacco al Parlamento e al mausoleo di Khomeini di Teheran, luoghi simbolo della rivoluzione sciita.

Con tempismo micidiale gli attentati sono stati compiuti nei giorni in cui iniziava l’attacco militare a Raqqa, capitale del Califfato in territorio siriano, e all’indomani della clamorosa decisione presa dall’Arabia Saudita e da altri quattro Paesi sunniti d’isolare il Qatar, accusato di sostenere i gruppi terroristi. “È il bue che dà del cornuto all’asino”, verrebbe da dire. In realtà il Qatar viene punito per il suo atteggiamento troppo conciliante con l’Iran, un “nemico” con cui l’emiro di Doha intrattiene affari sottobanco.

L’escalation anti-sciita ha il marchio di Donald Trump che se n’è attribuito il merito coi soliti toni trionfalistici. Il presidente americano pensa in questo modo d’aver dato un decisivo impulso alla lotta contro il terrorismo internazionale. Di fatto ha rilanciato la guerra civile tra sunniti e sciiti, proseguendo nello smantellamento dell’accordo sul nucleare siglato nel 2015 da Obama con l’Iran e mettendo in difficoltà il neo-eletto presidente di Teheran, il riformista Rohani, che stava cercando faticosamente di emarginare le fazioni estremiste dei pasdaran. Come ha notato il ministro degli Esteri tedesco, Sigmar Gabriel, stiamo vivendo «la trumpizzazione dei rapporti internazionali». Che in Medio Oriente si traduce nella strategia a dir poco bizzarra di soffiare sul fuoco per spegnere l’incendio.