Casellario, ma quando si muoverà Roma?

di Marco Bernasconi

Il Consiglio di Stato, a maggioranza, ha deciso nella seduta di ieri di rinunciare all’obbligo sistematico di presentare l’estratto del casellario giudiziale da parte dei cittadini stranieri che richiedono il rilascio e il rinnovo dei permessi di dimora e per i lavoratori frontalieri. Viene così a cadere l’ultimo ostacolo che si frapponeva alla conclusione del nuovo accordo sull’imposizione fiscale dei frontalieri.

L’accordo vigente era stato pattuito nel 1976 con effetto retroattivo al 1. gennaio 1974. Questo ordinamento internazionale prevede che la competenza esclusiva di imporre i frontalieri può essere esercitata solo dai Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese, i quali devono versare un ristorno del 40% delle imposte prelevate sul reddito da lavoro dipendente dei frontalieri. L’applicazione dell’accordo comporta per il Ticino un ristorno a favore dell’Italia di circa 60 milioni all’anno. Ora il nuovo trattato stabilisce che la potestà impositiva del Cantone Ticino è limitata al 70% del reddito da lavoro dipendente, abolendo così il ristorno a favore dell’Italia. Questo dovrebbe consentire un beneficio finanziario, anche se limitato, a favore del Cantone.

L’Italia, per contro, ha diritto ad un’imposizione ordinaria del reddito conseguito dai propri residenti che esercitano un’attività lavorativa in Ticino. Il Consiglio di Stato, nel suo comunicato stampa del 25 febbraio 2015, auspicava che: «Per la piena imposizione ordinaria in Italia vengano convenuti dei tempi di applicazione brevi e ragionevoli, ad esempio gradualmente nell’arco di cinque anni». Sempre il Consiglio di Stato, nel comunicato di ieri, osserva che l’assoggettamento all’imposizione ordinaria dei frontalieri, da parte italiana «comporterà progressivamente un aumento del carico fiscale per questi lavoratori, rendendo di principio meno attrattivo questo statuto dal punto di vista fiscale e contribuendo alla lotta contro il dumping salariale sul nostro territorio».

Questo è il punto fondamentale. Bisogna ora sapere se l’Italia è disposta ad applicare in tempi brevi o meno la tassazione ordinaria ai frontalieri. Nessuno per il momento può dare una risposta adeguata a questo quesito, poiché in Italia su questo tema vi sono opinioni diverse.

La modalità d’imposizione con particolare riguardo al prelievo fiscale è ora di competenza del diritto interno italiano. A questo proposito bisogna rilevare che l’imposizione dei frontalieri in Italia dev’essere conforme agli articoli 3, 23 e 53 della Costituzione italiana. Più concretamente, non può essere violata la parità di trattamento stabilita all’articolo 3 e il principio di capacità contributiva previsto dall’articolo 53. Inoltre, l’imposizione dei frontalieri deve essere regolata, in base all’articolo 23, da una legge votata dal Parlamento italiano. Mantenere in vigore l’imposizione privilegiata dei frontalieri potrebbe quindi essere in contrasto con i principi indicati dalla Costituzione italiana. Il tema fondamentale del nuovo accordo che riguarda l’attenuazione del dumping salariale dipende strettamente dai tempi d’attuazione dell’imposizione ordinaria dei frontalieri da parte dell’Italia.

A tal fine purtroppo l’Accordo non prevede alcuna scadenza.