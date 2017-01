C’è bisogno di pensare positivo

Un'immagine della piazza Riforma di Lugano, stracolma in occasione dei festeggiamenti di Capodanno, organizzati per il secondo anno di fila da Radio 3i.

di Alessandra Zumthor

Ed eccoci dunque davanti a un nuovo anno tutto da vivere e da scoprire, nel bene e nel male, secondo quanto la Provvidenza vorrà riservarci, nel piccolo delle nostre esistenze come nella grande Storia dei popoli.

Potremmo dire che in questo 2017 ci aspettiamo di vedere di che pasta sarà fatto Trump, che succederà con l’emergenza terrorismo e con le migrazioni, chi arriverà dopo Hollande e se la Merkel resterà al suo posto. Se la guerra in Siria davvero terminerà, e i nostri amici frati potranno adoperarsi, anche grazie alle vostre generose donazioni, per ricostruire, finalmente, senza che su ogni sforzo incomba la minaccia di nuovi bombardamenti.

Dalle nostre parti, ci aspettiamo di completare l’assetto politico cantonale -almeno per i prossimi due anni- con i vertici della nuova Bellinzona, e intanto bollono in pentola la concretizzazione di Prima i nostri, la Riforma III dell’imposizione delle imprese, la questione dei canoni d’acqua, il futuro energetico della Confederazione, l’attesa di un consigliere federale ticinese.

Ma di fronte a questi elenchi così simili, anche un po’ ripetitivi di anno in anno, il vero punto centrale è non tanto cosa ci aspettiamo, ma come ci prepariamo ad affrontarlo. E qui sarebbe bello se cercassimo di superare sempre di più gli atteggiamenti di lamentela e critica, per far posto invece a un’attitudine positiva e fiduciosa nelle nostre risorse.

Che non vuol dire non vedere i problemi, ma vederli, appunto, con la convinzione che presto o tardi riusciremo a venirne a capo, con impegno, dedizione, e la consapevolezza che Qualcuno guiderà i nostri passi nella direzione migliore.

Continuare a recriminare, invece, serve a poco, se non a peggiorare la visione delle difficoltà che oggettivamente ci sono, e a ritardarne la soluzione perché ci sembrano superiori alle nostre forze.

Pensiamo anche alla fortuna di essere nati in uno dei Paesi più pacifici e prosperi al mondo; pensiamo a quanto dobbiamo essere grati alle generazioni precedenti per avere costruito il benessere in cui viviamo; e se nel nostro cuore lasceremo entrare sentimenti di riconoscenza e gratitudine, verso gli uomini e verso Dio, anche il più difficile dei problemi acquisterà una prospettiva diversa, e una via d’uscita condivisa, con tutta probabilità, emergerà più in fretta.

A tutti Buon Anno, cari lettori!