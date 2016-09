Aleppo ha bisogno anche di noi

Di Gregorio Schira

Alzarsi la mattina e non sapere se ci si potrà riaddormentare la sera. Avere fame e non trovare di che nutrirsi. Patire il freddo e non avere modo di scaldarsi. Vedere i propri cari morire sotto le bombe o presi di mira da un cecchino. Desiderare un futuro e dover fare i conti con un presente che invece sembra volerti opprimere.

Vivere in guerra è tutto questo. E purtroppo molto, molto altro. Ce lo testimonia l’amico padre Ibrahim, raccontandoci la realtà di Aleppo. Una realtà che – se possibile e malgrado i ripetuti tentativi di tregua – diventa ogni giorno peggiore.

Proprio per questo, i frati francescani della Custodia di Terra Santa ci hanno chiesto di continuare la nostra colletta, che fino ad oggi ha già raccolto oltre 580mila franchi. Avevamo pensato di interromperla per qualche mese, durante l’estate. Ma le donazioni da parte vostra hanno continuato ad arrivare, quasi quotidianamente. Cifre piccole, che testimoniano la vicinanza e la generosità di migliaia e migliaia di nostri lettori. Ma anche cifre molto grandi, come i 20mila franchi versati proprio in questi giorni dal Comune di Losone.

Ecco perché abbiamo deciso di rilanciare a partire da oggi la nostra raccolta di fondi. Con un nuovo titolo: «Aiutateci ad avere un futuro». Quel futuro che i nostri fratelli siriani vedono sempre più incerto. Minacciato dalle bombe dell’oggi, ma anche dall’insicurezza del domani.

Oltre all’emergenza e all’urgenza della mancanza di cibo, di elettricità, di acqua potabile, di abitazioni, di vestiti, abbiamo – quindi – deciso di rispondere a un’altra richiesta giuntaci dai frati della Custodia di Terra Santa: quella di sostenerli nei loro progetti educativi. Oggi in tutta la Siria sono oltre 5mila le scuole chiuse, occupate dai ribelli o distrutte. E decine di migliaia sono i bambini (di ogni religione) che nelle prossime settimane non potranno ricominciare gli studi.

Bambini e ragazzi che forse già da qualche anno non hanno più questa possibilità, che crescono senza un’istruzione (vero e proprio handicap per il loro futuro) ma soprattutto senza un’educazione. Senza, quindi, quell’approccio alla conoscenza della vita e della realtà che li renderà uomini e donne, e che li difenderà dalle manipolazioni e dalle mire dei fondamentalisti.

Perché l’educazione è il primo seme di pace. “Per educare un figlio ci vuole un villaggio”, dice un proverbio africano recentemente citato anche da papa Francesco. Quale miglior segno, quindi, in una terra martoriata come quella siriana, di un villaggio intero (famiglia, scuola, frati, cristiani, musulmani, atei,…) che si mette insieme per educare un bambino. Con la nostra colletta, da oggi vogliamo fare proprio questo: essere parte anche noi di questo villaggio.