Brexit è la prova diabolica

Ai primi posti della classifica sul PIL in Europa vi sono GB (+2,2%) e Svizzera (+2%). Ma quali prospettive per un Regno Unito in uscita dall'UE? E la Svizzera sarà meno sola?

di Corrado Bianchi Porro

Ieri sono stati diffusi i dati sul Pil in Europa nel secondo trimestre. Ai primi posti vengono Gran Bretagna (+2,2% su 12 mesi) e Svizzera (+2%). Brexit era in retta d’arrivo. Ma in futuro? Se ne è parlato al workshop Ambrosetti e ho sentito il parere di un esperto ticinese, che qui riporto.

Ogni volta - dice il mio interlocutore - voglio lasciarmi stupire da ciò che sento. Altri punti di vista, non mediati dalla stampa perché, ahimé, i giornalisti sono interessati a ciò che fa notizia o si può twittare. Invece i simposi aiutano a ragionare. E su Brexit? Il numero due della BCE ha citato Churchill il quale commentava che la risposta al referendum non è di solito sulla domanda, ma sulla persona che ha posto la domanda.

Se ne è discusso molto, ancora sotto lo shock della Brexit, ma più interrogativi che soluzioni. D’altra parte il disorientamento che ha generato in Inghilterra l’aver votato “per sbaglio” crea per paradossale similitudine forti sentimenti antieuropeisti. Così in Danimarca, ci sono oggi meno dubbi se rimanere nell’UE. Si è rimasti spiazzati dal voto e dalla discussione post Brexit per la totale superficialità del dibattito precedente. Improvvisamente ci si è resi conto che Londra non ha abbastanza funzionari per riscrivere in due anni tutti gli accordi commerciali perché uscendo dal mercato comune bisogna rinegoziare in ognuno dei 28 Paesi. Incredibile leggerezza sugli effetti pratici. Tutti han giocato col fuoco, sicuri che l’incendio non ci sarebbe stato.

Certo, l’Europa dev’essere il miglior amico dell’Inghilterra. Ma varie istituzioni europee di Londra dovranno rimpatriare. Altri dicono che Brexit non sarà nemmeno un male perché Londra è sempre stata la meno europeista e frenava. Ora magari potrà accelerare. Certo, l’Europa serra i ranghi. E la Svizzera dopo Brexit sarà meno sola? È ridicolo che gli inglesi a favore della Brexit dicano di voler seguire il modello svizzero. Ne sono così sicuri? Noi, come svizzeri, se vogliamo fare qualcosa con l’Europa, siamo obbligati ad accettare la loro legislazione. Perché la via bilaterale è idealmente bellissima, ma vuoi avere l’accesso sui farmaci? Prendi le nostre regole e l’avrai. Senza partecipare a fare la regola...

Ai tempi del voto SEE, la via bilaterale era percorribile e la Svizzera aveva lo scoglio del segreto bancario. Poi c’erano molti europei che non volevano la Svizzera. Sono scettico sul declino dell’Europa. Nel 2012 c’era a Cernobbio Martin Wolf che diceva “buona fortuna” perché la catastrofe sembrava imminente. Eppure siamo qui, l’euro c’è ancora, si litiga ripetutamente e se qualcuno vuole andarsene, non è che in fondo sia la dimostrazione diabolica della sua esistenza?