Come è mutato il terrore

di Rodolfo Casadei

Non appena si furono scossi dall’orrore di un attentato terroristico senza precedenti, nelle settimane successive all’11 settembre 2001 gli osservatori si divisero in due partiti: quello degli ottimisti, che prediceva l’estinzione del fondamentalismo islamico nel giro di dieci anni e la parallela democratizzazione delle masse musulmane; e quello dei catastrofisti, che preannunciava attentati jihadisti con armi di distruzione di massa di lì a poco.

Quindici anni dopo, nessuna delle due profezie si è avverata, e la realtà ha riservato non poche sorprese. L’obiettivo di Osama Bin Laden, il mandante dell’eccidio delle Twin Towers e del Pentagono, era di provocare una reazione degli Stati Uniti e dei loro alleati che creasse le condizioni per uno scontro titanico fra musulmani e Occidente a livello mondiale.

Effettivamente USA e alleati intervennero militarmente in Afghanistan e in Iraq, ma questo non generò quell’ondata di sdegno popolare fra le masse islamiche che, secondo le attese di Al Qaeda, doveva travolgere i Governi dei Paesi musulmani complici degli americani e portare al potere l’islam politico radicale.

L’organizzazione terroristica si diffuse in tutto il mondo e colpì tutti i continenti, ma non riuscì a produrre gli spostamenti geopolitici desiderati, anzi: il regime talebano grazie al quale Al Qaeda aveva potuto consolidarsi cadde fragorosamente, come pure quello dell’unico Paese arabo che teneva testa agli Stati Uniti, cioè l’Iraq di Saddam Hussein.

Tuttavia i due successi militari occidentali non divennero mai successi politici e sociali, non portarono la pace e la modernizzazione delle masse musulmane, ma causarono due piaghe che non si sono più richiuse, dalla seconda delle quali sorse la più inattesa delle creature mostruose: l’ISIS, Daesh nell’acronimo arabo originale, in italiano Stato islamico dell’Iraq e del Levante. Si tratta di una costola di Al Qaeda, ma il cambiamento di paradigma è profondo. Fra l’organizzazione fondata da Osama Bin Laden e presa in mano dopo la sua morte da Ayman al-Zawahiri e quella che ha incoronato come califfo Abu Bakr al-Baghdadi c’è lo stesso tipo di differenza ideologica che contrappose Trotsky a Stalin all’interno del movimento comunista. Il creatore dell’Armata Rossa privilegiava la rivoluzione mondiale, mentre il successore di Lenin mirava al “socialismo in un solo paese”.

All’interno del movimento jihadista si è riprodotto un dualismo analogo: Al Qaeda pensava a una rivoluzione islamista mondiale, al termine della quale sarebbe risorto il califfato, storica istituzione politico-religiosa, mentre l’ISIS s’è proposta di restaurare il califfato subito, a partire dal primo territorio che il jihad era in grado di conquistare. Sembrava una pazzia, nessuno credeva possibile che nel XXI secolo un gruppo armato potesse sfidare gli stati e le potenze mondiali, insediarsi in un territorio, creare uno scheletro di amministrazione e da lì condurre una guerra contemporaneamente convenzionale e sotto forma di attacchi terroristici contro il mondo intero.

Eppure quella pazzia è diventata realtà, e lo Stato Islamico si è insediato nella pianura a cavallo fra la Mesopotamia e la Siria centrale, e ad esso hanno giurato fedeltà combattenti di tutto il mondo, dalla Libia alla Nigeria, dalla Bosnia al Caucaso, da Bruxelles a Parigi.

In Europa l’ISIS è presente solo sotto forma di cellule e di lupi solitari, ma ha una strategia ben precisa: provocare attraverso attentati esecrabili una reazione indiscriminata della popolazione indigena contro gli immigrati musulmani, in modo da potere più facilmente reclutare nuovi combattenti fra questi ultimi e sviluppare una guerra civile di religione di bassa intensità sul territorio europeo, che distraendo l’Europa dal teatro mediorientale permetterebbe allo Stato islamico di consolidarsi e radicarsi nei territori a maggioranza musulmana dove nel 2014 ha proclamato il Califfato. Finora questa tattica non ha funzionato, e in Medio Oriente e Nordafrica il Califfato perde territorio e forza. Ma anche se dovesse essere sbaragliato di qui a un anno o poco più, la guerra non sarà per questo finita: la rinascita del Califfato è un’idea rivoluzionaria, è un sogno palingenetico. E le idee grandi e terribili sopravvivono ai fallimenti o alla morte dei loro propugnatori, finché le condizioni storiche che ne alimentano il vigore non cambiano. Purtroppo.