La breve strada del LAC

Ad un anno dalla sua apertura, il nuovo polo culturale luganese sembra non suscitare ancora grande interesse nel resto della Svizzera e in Italia.

di Manuela Camponovo

Siamo tutti d’accordo, credo, sul fatto che un anno, anche a livello di misura umana, è troppo poco per poter stilare un autentico bilancio, positivo o critico che si voglia, su una macchina culturale ancora in evidente rodaggio. Ci vorrà tempo anche per situarsi in quella tanto decantata dimensione Nord-Sud, ovvero come calamita attrattiva, da una parte, per l’oltre San Gottardo, dall’altra per l’Italia o almeno l’area lombarda.

Come redazione abbiamo cercato di tastare l’interesse sia nell’area tedescofona e francofona, sia in quella italiana con risultati piuttosto deludenti: a fronte di una massiccia copertura mediatica in corrispondenza dell’inaugurazione, dopo… è presto ricalato il sipario… Zurigo, Ginevra, Milano appaiono ancora lontane da qui. Nonostante qualche avvicinamento istituzionale. Il vento potrebbe cambiare forse quando l’anno prossimo l’Incontro svizzero dei teatri, con la consegna dei massimi riconoscimenti in questo settore, sarà ospitato proprio al LAC.

Si tratta di capire in ogni caso quanta partecipazione di pubblico “vero” potrà trascinare l’evento. Sotto questo aspetto, al di là della promozione turistica, sembra mancare una strategia di marketing atta a trovare i canali giusti cui rivolgersi.

Intanto si va ad impressioni e l’architettura non aiuta… Uno spiazzo antistante che, con la sua metafisica purezza, fatica a diventare piazza quotidiana, così come il freddo atrio, facilmente confrontabile con la hall di una stazione o di un aeroporto, quindi da transito, manifestazioni a parte, labirintici, quasi ospedalieri, corridoi per raggiungere sale isolate, senza che ve ne sia una polifunzionale, spazi espositivi scollegati, così come si può soffrire la mancanza di luoghi interni di ristorazione o di un bookshop che non sia un banco provvisorio. Difetti strutturali di cui tutti possono rendersi conto.

E veniamo ai contenuti. La musica, lo diciamo nella nostra pagina dedicata all’anniversario, è l’arte trainante che può fare appello ad un cartellone anche ovviamente sollecitato, gratificato dalla nuova sala. In quanto alle mostre, folle non se ne sono ancora viste, ma la svolta, dopo scelte di nicchia, può venire proprio da un nome come quello di Signac in cui possono riporsi le speranze di vedere tornare le code di una volta. Pure il teatro sta cercando la sua strada ma per questo settore mille posti possono apparire eccessivi soprattutto se si ha il coraggio di scelte non “facili”. Un buon lavoro il LAC lo sta facendo con i giovani, ma se si eccettua questa offerta, visti anche i prezzi e un certo richiamo da “istituzione”, sembra ancora lungo il cammino per conquistare un’anima davvero popolare.