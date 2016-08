Ma la via per Bruxelles resta lunga

di Filippo Lombardi

Difficile dire quanto grande sia la probabilità che si giunga entro la scadenza del febbraio 2017 ad una soluzione negoziata con l’Unione europea per la messa in opera del nuovo articolo 121a della Costituzione federale, quello accolto con l’iniziativa popolare “contro l’immigrazione di massa”.

Di sicuro, più il tempo passa e più il quadro di riferimento cambia – vedi Brexit che butta all’aria le carte – ci si rende conto di quanto fin dall’inizio avremmo dovuto sapere: ovvero che è sbagliato in genere mettere scadenze vincolanti nella Costituzione, ma lo è ancor più quando riguardano negoziati con terzi che non hanno fretta perché non hanno questo cappio al collo.

Ciò detto, la decisa presa di posizione della Conferenza dei Governi cantonali a favore del modello di “clausola di salvaguardia dal basso” rappresenta più che un successo di stima per il Ticino e per Christian Vitta che aveva chiesto di studiare all’ex segretario di Stato prof. Michael Ambühl.

Si tratta di un passo importante a favore dell’unica soluzione che per il momento potrebbe essere in grado di far “quadrare il cerchio” del pasticcio in cui ci siamo infilati. Rinunciando all’introduzione dei contingenti ci si allontana ovviamente dal testo costituzionale, ma si toglie il concetto più ostico in assoluto per l’UE.

Se basterà per raggiungere l’intesa con Bruxelles non si sa, ma perlomeno il modello propone una via che non si scontra frontalmente con la libera circolazione, cui tutti (o quasi) dicono di non voler rinunciare. Ed è alquanto singolare che l’abbia dovuto proporre il Ticino – sostenuto ora da tutti i Cantoni – mentre il Consiglio federale è rimasto sostanzialmente passivo in tutta la discussione, salvo i ripetuti sprazzi di ottimismo di Didier Burkhalter, sempre ancora convinto che entro la fine dell’estate si apra la famosa “window of opportunity” che consenta ai nostri negoziatori di tirare in goal.

Nel frattempo il Consiglio nazionale è ormai chiamato, nella Sessione di settembre, a pronunciarsi su quella che potrebbe essere la clausola unilaterale che la Svizzera dovrebbe applicare per conto suo, se non si giungesse ad un accordo con l’UE. C’è da augurarsi che il deciso appoggio dei Cantoni al “modello ticinese” permetta al Nazionale di uscire dal corsetto fin troppo stretto e alla fine comunque insoddisfacente che il Consiglio federale ha proposto.

Intanto è giunta la doccia scozzese italiana ad opera del ministro degli Esteri Paolo Gentiloni: da una parte sostegno al principio del negoziato UE-Svizzera, dall’altra opposizione al modello federalista di clausola di salvaguardia, che ovviamente potrebbe colpire maggiormente gli italiani per quanto attiene al Ticino (ma non all’intera Confederazione!).

Conviene non fasciarsi la testa prematuramente: vedremo nei prossimi mesi come evolverà la discussione, ritenuto che altri Paesi europei potrebbero fare esattamente il ragionamento inverso. Come diceva il saggio cinese: è sempre difficile fare previsioni, specie se riguardano il futuro!