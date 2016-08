A scuola perché vale la pena

di Alberto Moccetti

La sera del Primo agosto sono rimasto colpito dalla presenza evidente anche se discreta di poliziotti armati sul lungolago di Lugano e di blocchi agli accessi dello stesso: sembravano lì per ricordarci, nel bel mezzo della spensieratezza del riposo estivo e del clima festoso della Festa nazionale, che nessuno può più sentirsi al sicuro.

Confesso che, a spasso con alcuni miei figli e pensando a quel che era da poco successo a Nizza, ho avvertito un sentimento di paura, subito scacciato come un pensiero fuori luogo, che mi è però rimasto addosso per tutta la sera come una musica di sottofondo.

All’inizio di ogni anno scolastico sono solito rivolgere qualche parola ai miei allievi, allo scopo di aiutarci a iniziare o a riprendere il cammino scolastico con consapevolezza.

Non ho potuto quest’anno non partire da quanto detto in apertura, e chiedermi e chiedere a colleghi e allievi cosa dica quel che succede nel mondo al nostro andare a scuola: lo studio ha una dimensione molto forte di investimento rivolto al futuro, un futuro che il presente ci fa vedere appunto sempre più incerto. E allora, perché investirci sopra? Perché studiare?

Cosa vuol dire fare scuola in un contesto caratterizzato sempre più dall’ insicurezza (quella esistenziale, dovuta al relativismo della nostra epoca la conosciamo da tempo, ma se ne aggiunge in questi ultimi anni - e in questa estate in modo dolorosamente pressante - un’altra, quella per cui non ci sentiamo più sicuri per strada, in aeroporto, in vacanza). Come si può educare senza un punto fermo da cui partire? Ognuno può capire il problema molto bene se, invece di pensare agli allievi (che non tutti si trovano ad avere come interlocutori) pensa ai propri figli.

Nel venir meno di evidenze e sicurezze, c’è sempre un punto di ripartenza che non viene meno: il desiderio di bene e di costruttività che c’è in ognuno, in particolare nei ragazzi.

Lo aveva mirabilmente messo a fuoco Alessandro Manzoni (all’inizio del capitolo decimo dei Promessi sposi, dove sta raccontando la vicenda della Monaca di Monza): «Vi son de’ momenti in cui l’animo, particolarmente de’ giovani, è disposto in maniera che ogni poco d’istanza basta a ottenerne ogni cosa che abbia un’apparenza di bene e di sacrifizio: come un fiore appena sbocciato, s’abbandona mollemente sul suo fragile stelo, pronto a concedere le sue fragranze alla prim’aria che gli aliti punto d’intorno».

Può sembrarci che oggi non sia più così. Ma non è vero: non è che i giovani non sono più così. La giovinezza resta l’età in cui uno è aperto agli ideali, ma è che spesso mancano proposte all’altezza del desiderio dei giovani, capaci di sfidarli.

Per questo non dobbiamo avere paura di proporre anche cose impegnative. Ma una proposta seria implica chi propone: dobbiamo esserci noi adulti, coinvolti con loro e con ciò che proponiamo.

Anche la scuola può essere una proposta capace di dare carne a un desiderio di bene che tutti abbiamo e che è più forte del male che vediamo attorno a noi.

È l’auspicio con il quale insieme ai miei colleghi inizio questo anno scolastico: che anche lo studio, la scuola siano una proposta ideale, non un «si deve perché si deve», ma un «si può perché vale la pena».

Alberto Moccetti, direttore del Liceo Diocesano di Lugano-Breganzona