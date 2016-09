USA 15 anni dopo: manca la fiducia

di Mattia Ferraresi

Quello che un tempo era Ground Zero, e ancora prima lo spazio che accoglieva le Torri Gemelle, oggi è uno scintillante angolo d’America iniquamente diviso

fra memoria e commercio. La Freedom Tower sovrasta ogni cosa con le sue pareti levigate, mentre i turisti salgono e scendono senza sosta dall’osservatorio in cima al grattacielo più alto d’occidente.

La stazione progettata da Santiago Calatrava pare spiccare il volo con le sue ali bianche, e nell’andirivieni quotidiano sembra passata la buriana cittadina attorno all’opera dell’archistar spagnola, severamente ribattezzata dal New York Times uno “stegosauro kitsch”. Il centro commerciale sorto proprio lì, a due passi dal cratere che quindici anni fa si è aperto nel cuore dell’occidente, è un pullulare di turisti di fine estate attirati dal luccicare di brand globali.

Non fosse per il museo sotterraneo e per le nerissime fontane del memorial dove l’acqua piomba incessante in un fondo invisibile, ornate dai 2.996 nomi di chi ha perso la vita quel giorno, la ferita di New York potrebbe quasi passare inosservata, o forse rimarginata. Un passante che si fosse svegliato ieri dopo un sonno di quindici anni forse faticherebbe a individuare il “punctum” di questa scena metropolitana, per usare l’espressione di Roland Barthes.

Quindici anni dopo il momento fatale che segna un prima e un dopo in questa fase della contemporaneità, l’America si è rialzata, si è tamponata le ferite, ha costruito grattacieli più alti di quelli distrutti dal terrorismo islamico, ha trovato e ucciso Osama Bin Laden, s’è adoperata in una grandiosa opera di elaborazione del lutto che è simboleggiata in termini architettonici dalle cattedrali di vetro e acciaio dell’One World Trade Center. Ha tentato di ricostruire qualche forma di normalità dopo che l’inimmaginabile si è abbattuto nel cuore della civiltà americana, che mai aveva sperimentato un attacco di tale forza e proporzioni.

Ma dopo quindici anni di ricostruzione, l’America si sente di nuovo al sicuro? Il fermento del jihadismo in occidente, i controlli agli aeroporti, la militarizzazione delle forze di polizia, gli allarmi, i sistemi di sorveglianza sempre più sottili e invadenti, l’affermazione del “see something, say something” come regola d’ingaggio comunemente accettata nella vita civile, al supermercato come in metropolitana, sembra suggerire una risposta negativa. E non si tratta soltanto di una modifica ormai permanente nella percezione, un “new normal” dei livelli di sicurezza nella vita quotidiana. La paura e il disperato bisogno di protezione sono anche al centro della campagna elettorale per l’elezione del presidente.

Donald Trump vuole innalzare un muro per isolare l’America da tutti i pericoli che possono venire dal poroso confine meridionale. I pericoli sono molteplici: si va dai flussi di droga gestiti dai cartelli ai semplici lavoratori clandestini in cerca di futuro che minano la sicurezza economica della classe media impoverita. C’è chi è convinto che lo Stato islamico stia lavorando per fare arrivare negli Stati Uniti attentatori e cellule proprio passando dal Messico. Il muro che separa dall’altro, dal potenziale nemico, è il simbolo definitivo di un candidato che solletica tutte le paure dell’America, ingigantendole a dismisura per poi dichiarare solennemente: “Io solo sono la soluzione”.

Immigrazione, sicurezza nazionale e lotta al terrorismo in un mondo frammentato e incerto continuano a occupare uno spazio enorme del dibattito americano, accompagnati dalle preoccupazioni per un’economia stagnante, il macigno che ostruisce la strada verso il futuro. Quindici anni dopo l’11 settembre 2001 le macerie sono state raccolte e gli edifici ricostruiti, ma il cantiere per ricostruire la fiducia è ancora aperto.