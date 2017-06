Condividere anche fuori dalle Chiese

di don Pierangelo Regazzi

In ogni famiglia il pane viene messo sulla tavola per essere spezzato e condiviso. L’immagine è bella perché esprime intesa, donazione, ringraziamento, gioia. Il mangiare assieme rafforza il legame reciproco, l’unione. Mangiando assieme si festeggia, si brinda, si vivono momenti di cordialità. Mangiando assieme si rafforza l’amicizia, la stima: si gode della vita. Mangiando assieme si vivono anche momenti di sofferenza e pure la sofferenza viene condivisa.

Ma è in famiglia, è proprio a tavola che il tempo, l’impegno, la fatica, la dedizione, cioè l’amore dei genitori, diventa cibo per i figli. Condividere lo stesso cibo non serve solo per il nutrimento del corpo, ma per esprimere la volontà e la capacità di vivere momenti di cordialità e di intesa. Quando due genitori si mettono a disposizione con amore a favore dei figli, sono loro stessi a farsi “cibo” per loro. Spendono il proprio tempo, impegnano la loro vita senza stancarsi. Il cibo condiviso mostra meglio di tante parole la capacità e la volontà di donare se stessi, perché in casa tutti ci si possa sentire bene, accolti, apprezzati.

Anche Gesù ha voluto mettere a disposizione la sua vita: prima di tutto a favore dei i suoi amici. A loro ha dedicato le energie migliori. Li portava sempre con sé. Chiedeva loro di accompagnarlo, perché imparassero a fare come lui: ad accogliere tutti, a guarire i malati, ad annunciare l’amore di Dio. Ma Egli ha saputo accogliere, aiutare anche tutte le persone che incontrava sul suo cammino: sia quelli che gli domandavano un aiuto, sia quelli che vedeva nel bisogno; spontaneamente li aiutava. Alcuni, andava proprio a cercarli (vedi Zaccheo: Lc. 19,1-10). La gente capiva che Lui aveva una parola di incoraggiamento, di fiducia, di vita che altri non avevano. “Tutti ti cercano” (Mc. 1,37), gli dicono una volta i suoi discepoli. Peccatori ed emarginati si sentivano da lui accolti, valorizzati, perdonati, amati.

Il gesto più importante e significativo è stato quello dell’invito alla cena pasquale, poco prima del suo arresto. L’ha desiderato intensamente (Cf. Lc. 22,15). Quando dice a loro: “Prendete e mangiate, questo è il mio corpo (Mc. 14,22)”, vuole mostrare che egli mette a disposizione dei suoi amici tutta la sua vita. Mangiare il suo corpo e bere il suo sangue significa voler assimilare il suo stesso stile di vita, la sua disponibilità a vivere per gli altri, a servire all’ultimo posto. Quando i discepoli sono inviati nel mondo vanno con il mandato di “fare questo” in memoria di Gesù (Cf. Lc. 22,19). Cosa fare? Non significa semplicemente compiere il gesto materiale della frazione del pane; e nemmeno celebrare una liturgia, compiere un rito. Ma presentare al mondo la stessa capacità che Lui ha avuto di impegnarsi a favore degli altri, nel dono della vita.

Nella celebrazione dell’Eucarestia, la Chiesa “ricorda” che Cristo ha “spezzato” la sua vita con tutti. Il Pane che i credenti condividono e “mangiano” li può rendere pronti, nella vita di tutti i giorni, a fare come Lui. Ma è fuori dalla chiesa, che essi mostrano di aver davvero assimilato “il Corpo e il Sangue” di Cristo.

Nella processione del Corpus Domini, si porta il Pane “spezzato” durante la Messa. È come se chi esce dalla chiesa dimostrasse di aver capito il significato del «fate questo in memoria di me» a cominciare dalle cose più semplici come ascoltare le gioie e le sofferenze della gente, soprattutto di quelli che si incontrano sul proprio cammino, nelle proprie case. È come se dimostrasse di aver capito il significato «del pane da condividere» o «della vita da condividere» con gli altri, specialmente con chi è maggiormente nel bisogno.

È impegnativo questo “uscire dalla chiesa”, con il Pane «spezzato». Non è né esibizionismo né affermazione di potere, ma mostra (così dovrebbe essere) un umile camminare nella realtà della vita di tutti i giorni, con lo stesso stile di Gesù, che si è fatto “cibo” per gli uomini.