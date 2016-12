A cosa serve un quotidiano cattolico

di Claudio Mésoniat

A cos’è servito e a cosa serve un giornale cattolico? Me l’ha chiesto di recente Roby Noris (Caritas Insieme) in un’intervista televisiva sul GdP novantenne (il servizio completo, e assai ben fatto, è su YouTube). Per il passato, rispondere non è stato troppo difficile, insieme allo storico Alberto Gandolla e a Filippo Lombardi, lui pure –come chi scrive- ex direttore del GdP. Se invece penso al presente, che ha già un piede nel futuro, tutto diventa più difficile. Attenzione: non alludo a banalità del genere “nessuno ha la sfera di cristallo”, né voglio “gufare” sulle difficoltà economiche con cui è alle prese il GdP come tutta la stampa scritta ovunque nel mondo; e nemmeno mi riferisco, principalmente, al nodo della transizione (almeno parziale) dalla carta alla rete, che va sciolto per il nostro giornale come per tutte le testate quotidiane. Vorrei invece proprio ragionare sulla possibile funzione di un giornale cattolico che naviga nel presente momento storico, della Chiesa e del mondo.

Siccome dovrò chiedere al lettore di seguirmi in un breve percorso storico, anticipo la tesi, che in realtà è una mia ipotesi di lavoro: occorre uscire dalla prospettiva del “giornale di battaglia” tutto teso alla “difesa dei valori cristiani”, per inoltrarsi nell’avventura di un giornale di testimonianza della radice profonda di quei valori “perduti”, in un dialogo aperto a 360° con chiunque riconosca che siamo in mezzo al guado di un cambiamento d’epoca e non semplicemente di un’epoca di cambiamenti, per citare papa Francesco. E già che ci siamo potremmo sigillare con uno dei suoi slogan preferiti: dalla costruzione di muri (protettivi) all’edificazione di ponti (tentativi ironici e rischiosi, in tutte le direzioni). Consapevoli che si tratta sempre meno di sapere “chi ha ragione” e sempre più di chiedersi, insieme, “come si fa a vivere”.

La vera difficoltà consiste nel cercare di uscire dalla mentalità che ci penetra fino al midollo e con la quale guardiamo tutto con la stessa scontatezza con cui respiriamo. Uscire da questa mentalità per poterla giudicare e per assumere uno sguardo nuovo.

Siamo tutti illuministi. Anche quando crediamo di stare sul fronte opposto. Cosa voglio dire? L’illuminismo è stato il tentativo più nobile e apparentemente geniale per tentare di salvare, quasi tre secoli fa, proprio quei valori che soltanto i precedenti secoli di cristianesimo avevano fatto maturare nella nostra civiltà, sviluppando le potenzialità che erano insite nel cuore stesso dell’uomo, nella sua ragione e nella sua libertà. Citiamo, tra quei valori, i più imponenti: la grandezza della persona, ogni singola persona, che vale più di tutto l’universo; il lavoro, la sua nobiltà; la famiglia; la profonda valorizzazione della materia; l’idea stessa di progresso. Perché “salvarli”? Da cosa? Dall’epoca di caos e di sbigottimento nella quale tutta l’Europa era stata gettata, paradossalmente, dalle divisioni tra i cristiani stessi, che dopo la Riforma stavano dilaniando il continente non solo in conflitti teologici ma persino in vere e proprie guerre. Il disegno di Kant, per preservare le basi stesse della convivenza, fu di staccare con un taglio netto quei valori dalla loro radice religiosa, dalla fede cristiana.

Erano valori evidenti e condivisi da tutti, e se il cristianesimo li aveva fatti sbocciare durante l’età infantile e adolescenziale dell’umanità, ora la ragione li possedeva nella loro essenza e poteva renderli duraturi e fecondi nell’era adulta di una civiltà libera da vincoli religiosi, anche se di per sé non (ancora) ostile ad essi. “A quell’epoca sembrò possibile, in quanto le grandi convinzioni di fondo create dal cristianesimo in gran parte resistevano e sembravano innegabili”, ha notato Joseph Ratzinger, per poi concludere lapidariamente: “La ricerca di una tale rassicurante certezza, che potesse rimanere incontestata al di là di tutte le differenze, è fallita”. Negli ultimi anni la rapidità con cui le grandi evidenze di quei valori si sono sgretolate è sotto i nostri occhi. Persona, famiglia, valore della vita, eccetera: se guardiamo attorno e dentro di noi, ci accorgiamo che in proposito di convinzioni, e di convinzioni condivise, ne restano ben poche, nonostante nei decenni precedenti si fosse persino tentato di ancorare questi valori nelle leggi. Ma non sono le leggi che plasmano una cultura e una mentalità comune; il processo è semmai inverso. Per questo, arrabattarsi per ripristinarle non servirebbe a frenare la disarticolazione delle nostre società (constatazione che non coincide con l’invito a contribuire allegramente, là dove delle buone leggi ancora sussistano, al loro smantellamento). Lo smarrimento profondo che regna nell’uomo di oggi si traduce in drammatici fenomeni autodistruttivi, della persona come della società. Tutti ne stanno prendendo coscienza, non solo i cristiani, tant’è vero che accorati appelli ad aggrapparsi ai “valori della nostra tradizione” fioriscono (molto) persino nella prosa di quei politici e (meno) di quegli intellettuali che qualcuno ha scherzosamente chiamato “atei devoti”. Ma c’è un’osservazione cruciale, quanto difficile da cogliere: non stiamo assistendo a una “decadenza dei costumi”; il fenomeno non è affatto, e anzitutto, di natura morale. Insomma, non c’è cattiveria nell’uomo di oggi che non capisce più cosa significhi “il valore assoluto di una vita umana” o quello della “famiglia fondata sul rapporto tra uomo e donna”. Perché appunto per l’uomo di oggi queste “evidenze” non sono più tali. La crisi di questa nostra civiltà non è –ripeto-anzitutto etica o morale né tantomeno affonda le sue radici in disagi sociali o nei grovigli della politica, anche se ha riverberi etici, sociali e politici enormi. Essa tocca qualcosa di più profondo. Papa Bergoglio batte e ribatte: è una crisi dell’uomo.

Dopo questo excursus, forse mi capirete meglio se dico che la presenza cristiana nelle nostre società va completamente ripensata (altro chiodo fisso di papa Francesco). Una cosa è certa: affermare e riaffermare, verbalmente, quali siano i “veri valori” (che, a scanso di equivoci, personalmente condivido), non serve più a molto (una fatica da grilli parlanti…). Sorvolo qui sul fatto, grave, che noi cristiani da troppo tempo abbiamo vissuto e presentato il cristianesimo come un catalogo morale abbinato a una serie di riti (Eliot si chiedeva, nei “Cori dalla rocca”: “È l’uomo che ha abbandonato la Chiesa o la Chiesa che ha abbandonato l’uomo?”; sono forse vere entrambe le cose, ma io metterei l’accento soprattutto sulla seconda ipotesi).

Ma ora non c’è più scampo, pena l’irrilevanza completa del cristianesimo nel nostro mondo: la vera natura della fede e della Chiesa vanno ritrovate, vissute e nuovamente testimoniate. È il contributo decisivo che i cristiani possono offrire sulla strada di una riscoperta di ciò che appartiene alla verità dell’umano, in vista di una rifondazione della vita comune nella nostra società plurale. Sarà un lavoro eminentemente personale e comunitario, dentro la Chiesa. Ma noi cristiani dobbiamo capire, e i prossimi tempi ce lo renderanno vieppiù chiaro, che il cammino per affrontare questo “cambiamento d’epoca” senza lasciarsene travolgere, ci rende compagni di strada molti uomini e donne estranei e lontani dalla fede cristiana che, come noi, si chiedono “come si fa a vivere”, in mezzo a questo oceano di solitudine massificata.

È in questa luce che rimando all’ipotesi di lavoro espressa all’inizio, circa la missione di un mezzo di comunicazione cattolico qual è il nostro giornale.