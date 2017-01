"The Donald" non smussa i toni

Il commento di Mattia Ferraresi in merito al discorso tenuto dal neopresidente USA Donald Trump, in occasione del giuramento e dell'insediamento alla Casa Bianca.

di Mattia Ferraresi

Di tutte le liturgie pubbliche che segnano la religione civile americana, quella dell’Inauguration Day è la più solenne. È il momento in cui due presidenti si passano il mandato del popolo, garantendo la continuità della leadership, ma è anche l’occasione in cui si mettono da parte le divisioni e le partigianerie per celebrare l’unità inscindibile della Nazione. È una faccenda di protocollo e di coscienza collettiva, non di piccole bizze politiche.

La democrazia americana vive di queste esibizioni largamente formali ma che esplicitano anche il codice genetico della Nazione. Otto anni fa la cerimonia per il passaggio del potere da George W. Bush a Barack Obama, presidenti che non potrebbero essere politicamente più distanti, si è distinta come un signorile e rispettoso momento patriottico, con pubbliche esibizioni di stima e parole aggraziate per celebrare una profonda unità che prevale sulle logiche di fazione. Ieri non si è visto nulla di tutto questo.

Il giuramento pronunciato da Donald Trump con la mano sinistra sulla Bibbia di Lincoln non ha fatto retrocedere di un passo il presidente, che invece di smussare gli angoli più appuntiti della sua retorica e di affettare quella grazia e quella prudenza che la circostanza richiede si è lanciato in uno dei discorsi più populisti di sempre. Un discorso da campagna elettorale più che un testo concepito per l’insediamento, che Trump ha pronunciato con il tono rabbioso che abbiamo sentito decine e centinaia di volte nello “stump speech”, il comizio che si ripete sempre uguale.

La premessa da cui il presidente è partito è che quella di ieri non è stata una inaugurazione come le altre, un semplice passaggio di consegne fra partiti avversari, ma «il trasferimento del potere da Washington al popolo americano». Trump ha ripetuto con una caparbietà e una foga raramente eguagliate durante tutta la campagna elettorale che siamo di fronte a una riappropriazione. Gli americani si riprendono ciò che l’establishment di Washington aveva usurpato. Sono improvvisazioni sullo spartito della retorica populista che in America suona almeno dai tempi di Andrew Jackson, generale e fondatore del partito democratico che come pochi sapeva solleticare la pancia del Paese.

Chi pensava che Trump si sarebbe contenuto, tagliando il ciuffo alla sua retorica iperbolica, si sbagliava. Il presidente non si è fatto mancare nulla. Isolazionismo, nazionalismo, inni protezionisti, promesse di fermare questa “carneficina americana” fatta di posti di lavoro soffiati dalla globalizzazione e contemporaneamente di ricostruire l’esercito americano ed «eliminare dalla faccia della terra il radicalismo terrorista islamico». Lo slogan “America First” è affiorato come un ritornello in questo esordio presidenziale, disegnato dai suoi collaboratori – in particolare Steve Bannon e Stephen Miller, i rappresentanti della linea più dura – come uno strumento per galvanizzare e rinfocolare la base trumpiana più convinta, non per cercare un allargamento del consenso.

Non è difficile immaginare gli elettori più agguerriti di Trump che, seduti di fronte alla televisione, si compiacciono nel vedere che il loro eroe ha resistito alla tentazione di fare un annacquato discorso di circostanza. Invece il presidente ha picchiato duro, in perfetta continuità con le promesse della campagna elettorale. Non c’è alcuna differenza nel tono e nell’impostazione fra la prima uscita presidenziale e gli iperbolici comizi che hanno costellato la sua ascesa. Giusto il «creatore onnipotente», un ospite che solitamente passa in sordina, ha fatto capolino più volte nell’esordio di Trump. «Com’è bello e delizioso quando il popolo di Dio vive in unità» è stata la citazione scelta da un passo biblico per l’occasione. Per il resto, niente di nuovo sotto il sole.