Farfalle e api oggi cinguettano

di Paolo Galli

«Vola come una farfalla, pungi come un’ape». È la citazione più celebre, tra quelle attribuite a uno sportivo. Muhammad Ali – allora ancora Cassius Clay – pronunciò quelle parole, sgranando gli occhi come soltanto lui sapeva fare, prima del primo dei due incontri con Sonny Liston, quindi nel febbraio del 1964. Il video gira in rete. Ali è seduto a petto nudo, tra i membri del suo staff, e risponde alle domande del cronista di turno. È motivatissimo, lucidamente folle, al contempo incazzato e divertito.

Poi, a un certo punto, eccolo che urla, quasi cantando – a lui qualcuno attribuisce l’invenzione del rap, d’altronde –: «Float like a butterfly, sting like a bee». La citazione definitiva, appunto. Ma se Ali fosse stato un pugile di oggi, molto probabilmente avrebbe espresso quelle stesse parole in un tweet, piuttosto che nel corso di un’intervista, segnata in quel caso, oltre che dalle parole, dalla sua carismatica mimica. Ci abbiamo pensato qualche giorno fa – era il 18 dicembre – di fronte a un’uscita, via social, della giovane tennista Belinda Bencic. La sangallese, reduce da un’annata nera, si trovava a Miami. Il suo messaggio, semplice soltanto all’apparenza, era accompagnato da una foto. Lei, in pantaloncini corti verdi e in canottiera gialla, con i piedi nell’oceano, i capelli al vento, si concedeva una risata scomposta, oppure era un urlo, chissà. Il messaggio, in inglese: «Ho scelto di essere felice».

Bizzarra contemporaneità: in quel mentre, a Zurigo, venivano premiati i migliori sportivi svizzeri del 2016, Fabian Cancellara e Lara Gut. Una coincidenza, forse. Da una parte i migliori, agghindati – secondo i dettami della moda nazionale... – in luccicanti abiti da sera, brindanti a champagne, dall’altra, con in mezzo un intero oceano, una ragazza che, nonostante le promesse, in questo caso non ce l’ha fatta a essere tra loro.

Da una parte tutta l’attenzione mediatica (tradizionale) di un momento, dall’altra un tweet, o un richiamo, tra i tanti. L’esigenza comunicativa degli atleti – per forza di cose tendenti all’egocentrismo, specie negli sport individuali – è rimasta in fondo la stessa, nel corso degli anni. Sono cambiati i mezzi, i modi, insomma le dinamiche. Ed è cambiato – o è costretto a farlo, chi rincorre – anche il giornalismo che accompagna, oggi come all’epoca di Ali, questo carrozzone. Nel frattempo è però venuta meno la vicinanza rispetto agli atleti, e quindi – nei confronti degli appassionati – la qualità del filtro applicato alla loro intimità, in passato utilizzata, a volte superando certi limiti, anche per spiegarne i risultati.

Ora tutto dipende dalla più o meno spiccata sensibilità del singolo giornalista, che deve accontentarsi di cogliere, magari dalla Tv, una sfumatura nella solita risposta alla solita domanda, oppure un imprevisto cenno del capo, una titubanza nei gesti, appunto una particolare posa in un selfie. Perché una cosa è avere al proprio fianco il campione, tracimante sudore e rabbia, e un’altra è subirne l’urgenza comunicativa – tra troppi irrisolti interrogativi – a distanza. Una distanza non (sol)tanto dettata dagli oceani e dai confini, quanto dai mezzi. Una distanza pretesa dagli sportivi e da chi li gestisce sulla base di un evoluto (...) professionismo. Ecco, in questo senso, il 2016 – oltre ad averci portato via proprio Ali – non ha contribuito a riavvicinare le parti, a rendere più raggiungibile una categoria al contrario sempre più lontana e autonoma, ma anche sempre più consapevole degli strumenti a propria disposizione.