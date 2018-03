Fecondi perché affidati

di Gregorio Schira

Accoglienza, amore, perdono. Anzitutto verso noi stessi e poi verso il prossimo. Questo ci ricorda il Giovedì Santo, con il gesto tanto rivoluzionario della lavanda dei piedi e con l’istituzione dell’Eucarestia (cioè del dono del Signore di sé stesso affinché anche noi possiamo donarci agli altri). Questo ci ricordano le bellissime testimonianze che vi proponiamo, proprio in questa giornata. Due storie diverse, due percorsi di vita differenti, che però hanno un denominatore comune: la docilità nei confronti di Dio, la totale disponibilità al suo disegno sulla nostra vita. Un disegno che raramente coincide con quello che avevamo immaginato noi, ma che, se vissuto in un totale affidamento, rende decisamente più liberi e fecondi.

Accoglienza, amore e perdono. Verso i nostri limiti, le nostre incapacità, la nostra inadeguatezza. Verso le nostre difficoltà. Come per esempio quella nel concepire figli, che può portare a intestardirsi, a “forzare la mano al Signore” affidandosi magari a pratiche di procreazione assistita, ad arrabbiarsi, a volte addirittura a distruggere un matrimonio. O che, al contrario, può essere una vera e propria grazia che porta a chiedersi in che modo il Signore vuole che si sia fecondi. Lo dicono bene, nella loro testimonianza, Nicola ed Elisabetta: essere fecondi non significa soltanto concepire figli, ma significa anche accogliere i figli di altri, aiutare chi è nel bisogno, assistere chi vive nella difficoltà. L’idea di aprirsi all’adozione, in loro nasce proprio da qui: da una disponibilità totale a donarsi gratuitamente (e nonostante tutte le fatiche che questo può comportare), ad amare coloro che Dio ha deciso di mettere sulla nostra strada. Senza pretese, ma anzi con la consapevolezza che nulla è nelle nostre mani.

È ancora questa consapevolezza, questa coscienza di sé e dei propri limiti, che non ha fatto dubitare nemmeno per un minuto Silvio e Sabrina, quando – già confrontati con la malattia di lui – hanno saputo che il figlio che aspettavano rischiava di nascere gravemente malato e si sono sentiti dire dai medici che avrebbero dovuto abortire. «Più il medico si infervorava – raccontano – più risuonava nella nostra mente il salmo che dice di confidare nel Signore».

L’augurio che vi (e ci) rivolgiamo per questo Giovedì Santo è proprio questo: qualunque sia la difficoltà che stiamo vivendo, in qualunque condizione di vita ci troviamo, abbandoniamoci fiduciosi al disegno di Dio. Impariamo da Cristo, che affidandosi totalmente al Padre si è donato per noi, guardiamo a Lui. Come ha più volte ripetuto papa Francesco: Dio non toglie nulla, dà tutto.