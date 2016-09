Finalmente novità per la scuola

di GianMaria Pusterla

Si torna a parlare di scuola. Di scuola dell’obbligo, che in ogni campagna elettorale diventa tema di confronto, ma che poi spesso rimane nel dimenticatoio dei partiti. Non lo è per il DECS (e come potrebbe essere altrimenti!), con il progetto “La scuola che verrà”, messo sul tavolo dal Consigliere di Stato Bertoli. E ora non lo sarà più a livello di Gran Consiglio, grazie a un’iniziativa parlamentare elaborata presentata dai due deputati di AreaLiberale, Morisoli e Pamini. È un testo coraggioso, che punta a un cambio di alcuni paradigmi. Primo tra tutti quello di voler davvero modificare strutturalmente la scuola con una nuova definizione di ruoli: al Dipartimento il compito di definire la qualità della scuola, di essere garante del suo funzionamento, con la definizione poi di griglie orarie, ecc.; agli Istituti scolastici (quindi ai direttori e al collegio dei docenti) la funzione invece di essere i veri protagonisti dell’educazione (non solo dell’insegnamento) degli allievi. Istituti scolastici che dovranno avere molta più autonomia (per esempio assumere i docenti) e che dovranno collaborare anche con le altre “agenzie” educative (associazioni, club sportivi e culturali, ecc.).

Chiedendo di modificare 35 articoli (su cento) della legge scolastica del 1990, Morisoli e Pamini vogliono che i docenti siano il cuore della scuola con al centro gli allievi. È una sfida che speriamo possa essere raccolta dagli altri partiti, oggi forse troppo attendisti e pronti a eventualmente sparare sulla riforma che presenterà Bertoli. In questa iniziativa - che si ispira al principio della sussidiarietà - c’è invece materia su cui discutere. Lo dovrà fare il Governo, ma lo dovrà fare soprattutto il Parlamento. E questa volta non per dire sì o no a una proposta del Consiglio di Stato, ma a qualcosa che nasce all’interno dello stesso Legislativo. È un’opportunità vera che la politica non può mancare. Anche perché lo deve ai nostri figli.

