Fusioni: idealismo e realtà

L'editoriale di GianMaria Pusterla in merito al Piano cantonale delle aggregazioni presentato dal Consiglio di Stato che prevede soli 27 Comuni in tutto il Ticino.

di GianMaria Pusterla

C’è un livello ideale e c’è una situazione reale. È su questi due assi che si gioca la partita delle aggregazioni. Più di vent’anni fa, quando il cantiere delle fusioni in Ticino ebbe inizio, c’era pure l’aspetto funzionale da tenere in considerazione. Cioè diventava una necessità - per il buon funzionamento democratico dei Comuni e per dare pari opportunità ai cittadini di questo Cantone - unificare realtà ormai svuotate di forze. Questo terzo processo è stato realizzato quasi interamente, andando a incidere sul numero dei Comuni nelle regioni periferiche. Ma non solo.

Se solo pensiamo a quanto avvenuto nel Luganese, a Mendrisio e recentemente nel Bellinzonese, ben si capisce come Comuni in sé già funzionanti abbiano comunque deciso di unirsi per dar vita a realtà istituzionali mosse da un "motore" più potente per affrontare con più dinamismo - almeno questa è l’intenzione - il futuro. Dal 2001 a oggi il numero dei Comuni ticinesi è passato dunque da 243 a 115. Un bel taglio.

Ora, con il Piano cantonale delle aggregazioni presentato ieri a Bellinzona, si vorrebbe giungere a 27. È il numero che corrisponde, come detto all’inizio, al livello ideale. Cioè a quello che il Governo pensa sia il livello ideale, l’obiettivo da raggiungere. Non è però tanto il numero finale dei Comuni ticinesi a dover essere preso in esame, oppure a spaventare, quanto soprattutto le combinazioni di Comuni che si vogliono aggregare. E qui passiamo alla situazione reale.

Ebbene, sembra evidente già sin dalle prime reazioni ascoltate ieri, che i nuovi confini immaginati dal Cantone non siano poi così corrispondenti alla realtà che i politici comunali direttamente toccati percepiscono. Per esempio nel Locarnese le combinazioni proposte non accontentano nessuno, così come in buona parte quanto tratteggiato per il Luganese. È pur vero che saranno sempre i cittadini e non i sindaci o i municipali degli enti locali toccati a decidere, ma a me pare che questo disegno sia solo idealmente praticabile. Forse un po’ più di realtà, o meglio realismo, doveva e dovrà essere applicato, tenendo conto pure che la fretta spesso è cattiva consigliera.