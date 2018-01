Per il GdP un nuovo Ticino7

La direttrice Alessandra Zumthor presenta una sorpresa per i lettori del Giornale del Popolo: da oggi, infatti, torniamo ad offrirvi il settimanale con il quotidiano ogni venerdì.

di Alessandra Zumthor

Sorpresa! Care lettrici e cari lettori, a partire da oggi vogliamo offrirvi (anzi: tornare a offrirvi) una pubblicazione che sicuramente conoscete e a cui in passato, lo sappiamo, molti di voi erano affezionati. Parliamo del settimanale Ticino7, che d’ora in poi sostituirà ogni venerdì i programmi radiotelevisivi del sabato, presentandovi una panoramica di quanto offrono le principali emittenti diffuse nella Svizzera Italiana assieme a interviste, commenti e dossier d’approfondimento.

Una decina d’anni fa avevamo dovuto togliere Ticino7 dal Giornale del Popolo, essenzialmente per motivi finanziari, riuscendo comunque a garantire una fornitura completa dei programmi tv dalle pagine del sabato; oggi abbiamo organizzato con successo un’operazione che ci permette di riproporre l’inserto senza appesantire il bilancio del giornale.

Ci sono inoltre diverse novità che speriamo possiate apprezzare: nel settimanale figureranno infatti alcune firme del GdP, in prima linea naturalmente la mia cara amica De Viso, che oltre ai contributi giornalieri sulla nostra pagina di Tuttalatele il venerdì si “sdoppierà”, parlando anche dalle colonne di Ticino7. Va in trasferta (dall’Ultima pagina) la Ficcanaso, mentre di settimana in settimana sono previsti approfondimenti cui lavorerà anche la nostra redazione.

Infine, la ciliegina sulla torta: nella scelta dei programmi televisivi illustrati da Ticino7, a grande richiesta compare il palinsesto di Tv2000, la televisione della CEI che da qualche anno, anche in seguito a una raccolta di firme promossa dal nostro giornale, è disponibile nel Canton Ticino. Proprio a Tv2000 abbiamo dedicato il dossier d’approfondimento di questo numero, con volti noti come Licia Colò e Max Laudadio. Una realtà che molti di voi conoscono già, e altri avranno magari il piacere di scoprire.

Non ci resta dunque che augurarvi buona lettura, alla (ri)scoperta del nostro nuovo T7!