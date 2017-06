"Il prossimo dovrà essere uno dei nostri"

L'editoriale di Alessandra Zumthor sul dopo Burkahlter in Consiglio federale: "I tempi sono più che maturi per chiedere con forza un nuovo consigliere federale ticinese".

di Alessandra Zumthor

Diciotto anni senza un consigliere federale della Svizzera italiana sono tanti. Decisamente troppi. Se guardiamo alla storia del Novecento, un fatto simile non è mai successo: fatta eccezione per la lunghissima assenza dopo il ritiro del locarnese Giovanni Pioda nel 1864, dall’elezione del leventinese Giuseppe Motta nel 1911 in poi, mai il Ticino è rimasto fuori così a lungo dalla stanza dei bottoni.

Enrico Celio subentrò a Motta nello stesso anno della sua scomparsa, e dopo di lui ci vollero solo quattro anni per vedere di nuovo un ticinese, Giuseppe Lepori, a Berna. La pausa più lunga si registrò fra Nello Celio, che si ritirò nel 1973, e l’elezione di Flavio Cotti nell’86: tredici anni, che già sembravano un tempo fuori dalla media. Ma niente di paragonabile ai quasi vent’anni che stiamo scontando oggi, dopo la partenza di Cotti nel 1999.

Ora dunque i tempi sono più che maturi per chiedere con forza un nuovo consigliere federale ticinese. Su questo non c’è discussione, e anche l’opinione pubblica degli altri Cantoni pare darci ragione: già i primi sondaggi -pur con la loro rilevanza limitata dal punto di vista pratico- evidenziano comprensione da parte delle altre regioni linguistiche nei confronti delle rivendicazioni che arrivano dal Sud delle Alpi (per quanto non sia da sottovalutare la volontà romanda di mantenere nell’Esecutivo federale un proprio radicale).

Lo prevede del resto la stessa Costituzione federale, nel famoso articolo 175 che auspica un’“equa rappresentanza delle diverse regioni e componenti linguistiche della Svizzera in Governo”. Ora, se è vero che tale articolo non viene mai applicato alla lettera, è anche vero che con la partenza di Didier Burkhalter usciamo da un’anomalia che (dall’entrata in Governo di Guy Parmelin) palesemente lo contraddiceva, nella misura in cui nell’attuale Consiglio federale sedevano quattro svizzero-tedeschi e tre latini, che erano tutti romandi. Di nuovo: mai, in passato, quando in Governo figuravano contemporaneamente tre latini, mancava tra loro un ticinese.

Se quindi la matematica, i calcoli, le tradizioni, persino il sentire del resto della Confederazione ci danno ragione nella nostra richiesta di un ministro svizzero-italiano, sarà ora cruciale individuare il o i candidati giusti da presentare a Berna. Che siano il plurifavorito Cassis, o l’emergente Vitta, o un esterno come Sergio Ermotti (perché no? Ha abilità diplomatiche, esperienza, carisma, ed è un figura super partes) o ancora candidate come Sadis, Masoni o Speziali, è forse presto per dirlo.

Nel PLR cantonale sono ovviamente iniziate le grandi manovre, ed è interessante notare che, se la reazione della prima ora era stata quella di cercare un “candidato unico” su cui concentrare tutto il sostegno, ora il presidente Caprara apre all’idea di mettere in campo “uno o più nomi”.

Staremo a vedere, in questa estate che si apre con bellissimi interrogativi per la Svizzera italiana ma anche con una certezza: questa volta, il prossimo rappresentante in Governo dovrà essere uno dei nostri.