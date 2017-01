Israele ad alta tensione

di Maria Acqua Simi

Non sarà una pura formalità. Il presidente palestinese Abu Mazen sarà ricevuto in udienza da Papa Francesco il prossimo 14 gennaio e i due avranno molto di cui parlare, viste le nuove recenti tensioni tra palestinesi e israeliani. In Medio Oriente, del resto, sono in atto sconvolgimenti che hanno rotto equilibri storici, reso instabili alleanze che sembravano inossidabili e innalzato il livello di violenza.

L’ultimo drammatico esempio è l’attentato di domenica a Gerusalemme. I fatti sono noti: quattro soldati israeliani sono stati falciati da un camion guidato da un palestinese che è piombato su di loro all’improvviso. L’autista ha continuato a investirli anche in retromarcia, finché è stato ucciso. La notizia ha avuto molta eco in Occidente, specie per le analogie con quanto accaduto a Nizza e a Berlino, ma anche per le strumentalizzazioni che ne sono derivate. Strumentalizzazioni tuttavia utili a capire la posta in gioco. I primi ad aver esultato per l’operazione sono stati infatti gli jihadisti dell’ISIS: poco dopo l’attentato, il Califfato si è assunto il merito di tutto. Il motivo è semplice: far presa sui tantissimi giovani palestinesi delusi dagli scarsi risultati dell’Intifada “dei coltelli” avviata nell’ottobre del 2015 e da uno Stato palestinese sempre più debole, e proporsi dunque come valida alternativa ad esso.

Non è un mistero che Abu Mazen, leader del partito laico Al Fatah, sia ormai vecchio e malato e che – una volta andatosene – nei Territori si aprirà l’ennesima faida per il potere. Un vuoto che un altro gruppo islamista scaltro almeno quanto l’ISIS è pronto a riempire: Hamas. Il movimento sunnita si fa forte delle debolezze altrui, ma ha perso consensi in questi anni. Così ora tenta di legittimarsi ridando (ahimé) smalto alla “resistenza” armata a cui aveva tristemente abituato l’opinione pubblica mondiale fin dagli anni Settanta.

Anche per questo il braccio militare di Hamas, le Brigate al Qassam, ha celebrato l’attentatore definendolo un «mujaheddin» rilasciato dalle carceri israeliane: un combattente che ha compiuto un atto «eroico» nel «contesto della naturale risposta ai crimini dell’occupazione israeliana». E se il mondo guarda con spavento a questa danza macabra tra ISIS e Hamas (gli interessi dei due gruppi sono convergenti nel Sinai – perché entrambi odiano l’attuale presidente egiziano Al Sisi – ma non collimano in Israele, dove vorrebbero l’egemonia senza doverla spartire con nessuno), vi è un altro attore che certamente sta giocando la sua partita.

Si tratta del presidente israeliano Benjamin Netanyahu. Quest’ultimo non vive un momento facile: ignorato per anni dalla presidenza Obama, non ha goduto del tradizionale supporto dell’alleato americano e oggi si trova in difficoltà per accuse di corruzione e di poca trasparenza. Nella lotta contro l’ISIS, del resto, Israele ha tenuto da sempre un profilo molto basso, forse cullandosi nell’idea che il Califfato non costituisse un pericolo diretto, ma tutto sommato fosse utile nella misura in cui indeboliva Stati e organizzazioni da sempre ostili allo Stato ebraico. Tuttavia ora che l’organizzazione di Abu Bakr Al Baghdadi è in crisi, braccata in Iraq e Siria, e ha alzato la cresta fin verso la Città Santa, Israele ha capito che è bene prenderne le distanze.

Così “Bibi” – che spera nella presidenza di Donald Trump per restaurare l’antica alleanza con gli USA e limitare le rivendicazioni territoriali dei palestinesi - ha pensato di sottolineare in modo particolare l’analogia tra quanto accaduto domenica a Gerusalemme Est e gli attentati in Europa: una sorta di “captatio benevolentiae” nei confronti dell’Occidente e, forse, un modo per distogliere l’attenzione internazionale da quanto accade nelle colonie sul confine. La tensione nell’area dunque resta altissima e sembrano lontanissimi i colloqui di pace dei leader israeliani e palestinesi con Francesco, quando una soluzione diplomatica sembrava quasi a portata di mano.

Tutto questo Abu Mazen lo sa e per questo punta tutto sul nuovo incontro con il Papa (che in questo Pontificato si è dedicato anima e corpo alla mediazione in contesti difficili) e sul fatto di ottenere l’appoggio internazionale della Conferenza di pace di Parigi. L’obiettivo è sbloccare le trattative sul principio “due popoli, due Stati”. Riuscirà il Santo Padre – che proprio ieri ha dato al suo corpo diplomatico un solo imperativo: lavorare per la pace – a segnare un altro punto là dove a tutti sembra impossibile?