La forza di un piccolo presepio

di Alessandra Zumthor

Cosa può fare un presepio per migliorare il mondo? Molto, e non solo in termini simbolici. Lo si è visto domenica, alla festa per la premiazione dei migliori presepi del Concorso che il nostro giornale, come ogni anno, ha lanciato nel periodo d’Avvento (LE FOTO).

Necessariamente pochi i premiati, come in ogni competizione: ma dietro il verdetto si intuiscono centinaia di persone che hanno riflettuto sul significato del Natale, avviando silenziosamente in tutto il Cantone un bellissimo e vasto movimento di impegno, anche concreto, per un futuro migliore: adulti, bambini, anziani, classi di scuola coi loro insegnanti, artigiani, artisti. Tutti insieme, ognuno a suo modo, per ricreare la venuta di Dio nel mondo, riscoprendone i significati più profondi e attuali.

Per molti così è stato naturale accostare la prima, grande Accoglienza della storia (rifiutata, già duemila anni fa) all’accoglienza che ci viene chiesto oggi di dare a chi bussa alle nostre porte. Non si contavano i migranti in questi presepi di Natale 2016, alcuni di essi addirittura ambientati su barche, compreso il presepe vincitore del concorso nel Sottoceneri.

Non dovrebbe essere così –ci si dice- non dovremmo ancora in questo inizio 2017 trovarci confrontati con simili drammi immensi, nel Mediterraneo e altrove. Eppure questi drammi persistono, e i presepi che li raffigurano sono lì a testimoniare la mano tesa che –nonostante tutte le difficoltà- parte dei ticinesi è ben felice di continuare a offrire. Senza cadere, come dice lo stesso papa Francesco, nell’ingenuità: non è l’accoglienza disordinata e superiore alle nostre forze ciò che vogliamo, come vorrebbe far credere chi accusa gli ambienti cattolici di spingere per lasciare le porte sempre aperte, minando così sul lungo periodo le fondamenta stesse delle nostre società.

No: vogliamo piuttosto piantare tanti piccoli e concreti semi di bene, perché da questi, in collaborazione stretta con chi arriva, desideroso di integrarsi

e lavorare con noi, cresca un vero e fecondo edificio di solidarietà. C’è la famiglia che ha costruito il suo presepe pensando che Gesù stesso neonato venne rifiutato dagli abitanti di Betlemme. Ci sono i docenti che, usando con intelligenza e sensibilità gli spazi concessi dalla scuola, hanno portato avanti progetti di riflessione con gli allievi, a cominciare dalle cause che spingono i migranti a partire: la guerra in Siria, i conflitti dimenticati nel mondo. Altre classi non hanno dimenticato che ha bisogno di essere accolto, nel suo dolore, anche chi ha perso tutto in un terremoto: così, ecco Gesù Bambino nascere in mezzo alle macerie di Norcia. A coronare tutte queste riflessioni, un aspetto molto concreto: diversi vincitori del concorso hanno deciso di devolvere l’importo del loro premio in progetti di beneficenza, che fosse la nostra colletta per i progetti dei frati francescani di Aleppo o la ricostruzione di edifici distrutti dal terremoto.

Ecco, torniamo alla domanda iniziale: può un piccolo presepe cambiare il mondo? Sì, può farlo, perché dietro quella rappresentazione dolce e poetica c’è una forza incredibile, capace –anche nel nostro piccolo Ticino- di innescare profondi e duraturi momenti di solidarietà umana, ispirati ai valori più veri della nostra fede cristiana.