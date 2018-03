La missione ad Haiti entra nel vivo

di Mauro Clerici

Quando le nostre mamme o mogli intendono cucinare una buona torta di pane, preparano diversi ingredienti e poi li ammassano lungamente, cercando che siano armonici tra loro. Anche in un progetto di sviluppo, devono “giocare” tra loro diverse componenti, affinché sia veramente a favore di quel gruppo svantaggiato cui si vuol rivolgere. È il tragitto che ha necessariamente seguito anche il progetto di cooperazione missionaria tra la diocesi di Anse-à-Veau – Miragoâne (Haiti) e la nostra Chiesa. I rapporti di fratellanza erano nati già nel 2010 con il terremoto che aveva lasciato 300mila morti e altrettanti feriti. Su segnalazione di Caritas eravamo arrivati in questa giovane diocesi, dove era vescovo mons Pierre-André Dumas che conosceva il Ticino dal tempo degli studi a Roma. Le relazioni si erano subito rese molto strette sia con campi di lavoro estivo, sia con aiuti per padrinati di bambini molto poveri, per carcerati, per catechisti, per anziani e malati, sia con reciproche visite che avevano permesso di conoscersi meglio.

Quando nel 2015, il vescovo Valerio suggerì alla CMSI un segno tangibile dell’amore di Dio per l’uomo nell’anno della misericordia, subito si pensò che si sarebbe potuto rispondere a una esigenza particolare di quella Chiesa sorella. Come si poteva ipotizzare dalle conoscenze che avevamo acquisito, la proposta giunta andava nel senso di migliorare la qualità della scuola cattolica, che in una regione periferica rispetto alla capitale, doveva sostituire uno Stato latitante se non del tutto assente. A decorrere da novembre 2015, la CMSI su incarico del vescovo Valerio e il Bureau de l’Education (BDE) della diocesi haitiana su incarico del vescovo locale, si sono messi all’opera per definire l’ambito di intervento, le modalità e la tempistica e nel contempo da noi si è mossa una vasta informazione mediatica per coinvolgere le comunità ma anche la società civile. Non è stato difficile capire che il miglioramento dell’istruzione doveva muovere dalla professionalizzazione dei docenti che troppo spesso erano (e sono ancora) delle brave persone, ma senza formazione specifica per cui la qualità dell’insegnamento risultava pessimo. Conseguenza? Impossibilità per i giovani (circa 7000) di continuare gli studi nelle università come pure di trovare un lavoro dignitoso per cui restavano due uscite: vagabondaggio o emigrazione verso gli USA o il Cile per impieghi di bassa qualità ma con un reddito sufficiente per il mantenimento delle famiglie.

Un censimento svolto nel 2013 dalla commissione per l’educazione della conferenza episcopale haitiana aveva mostrato le gravi carenze strutturali (aule fatiscenti, mancanza di servizi igienici, mancanza di banchi, testi e altri sussidi) e carenze didattico-pedagogiche. Basterà rimarcare che le classi di 50 e oltre allievi sono ancora gestite con la frusta per mantenere la disciplina e l’apprendimento solo mnemonico. Delimitato l’ambito di supporto (circa 90 scuole primarie), la CMSI ha iniziato la ricerca del personale che avrebbe dovuto mettere a disposizione tempo e capacità per collaborare sul posto con il BDE. Dopo numerosi colloqui, il vescovo Valerio, su proposta della CMSI ha deciso di inviare a fine 2017-inizio 2018 Nicole Agustoni, Nicola di Feo e Francisco Fabres con esperienze di vita e formazione diverse, ma con la ferma intenzione di servire la Chiesa e la società haitiana per un futuro migliore. Nel cammino di avvicinamento si sono poi aggiunti Caritas Ticino che ci tiene informati giornalmente sullo sviluppo del progetto con un apposito blog e che ha dato disponibilità per valutare sviluppi ulteriori del progetto e pure le parrocchie del Mendrisiotto che con la colletta di Natale 2017 hanno raccolto una considerevole somma che andrà a favorire un miglioramento delle strutture scolastiche secondo scelte che i tre missionari inviati segnaleranno nei prossimi giorni.

Nicole, Nicola e Francisco giunti sul posto hanno dovuto dapprima immergersi nel paese Haiti, paese non facile da capire, hanno dovuto apprendere le nozioni basiche del creolo. Da qualche settimana stanno visitando le scuole per raccogliere dati aggiornati perché dopo il terribile uragano Mathew del 2016 si erano perse le tracce di alcune. Questo pellegrinaggio a detta dei tre è molto difficoltoso per i collegamenti (si spostano a piedi e in moto), con “marce” di più ore. Dalla visita uscirà il gruppo di scuole che saranno coinvolte nella prima volée di formazione continua che dovrebbe iniziare a giugno/luglio. I nostri missionari sono di supporto al BDE e il progetto viene pensato direttamente sul posto con chi conosce Haiti, la sua storia e la sua organizzazione. Niente è importato dal nord come spesso succede in progetti di sviluppo.



*Conferenza missionaria Svizzera italiana