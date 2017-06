La teoria, una legge e il bambino

di GianMaria Pusterla

Nello stesso giorno in cui il Parlamento ticinese si apprestava ad approvare i conti dello Stato e i rappresentanti del partito di maggioranza relativa, la Lega dei Ticinesi, inscenavano per il secondo giorno consecutivo un mutismo - a loro dire - di protesta, un singolo artigiano ha messo il dito in una piaga che sta diventando sempre più purulenta. È quella della teoria - diventata emblema di uno stato d’animo puro, buono, onesto e che dovrebbe risolvere tutti i problemi della nostra microsocietà - che si esplicita nella frase «prima i nostri».

Teoria sull’altare della quale il mondo politico ticinese ha purtroppo illuso i più, andando a sviluppare procedure e leggi che alla prova dei fatti rischiano di creare più grattacapi che soluzioni. La Legge sulle imprese artigianali, comunemente nota come LIA, è una di queste non-soluzioni. Ed è sintomatico che un piccolo artigiano, titolare di una piccola impresa, abbia raccolto ben 4.600 adesioni di persone che chiedono di abrogare questo ancora neonato testo legislativo. Davide contro Golia; un illuso idealista: sia quel che sia, l’artigiano ticinese (alias Andrea Genola) si batte per farci comprendere che la politica dovrebbe essere un’amica vera di chi produce e di chi dà lavoro per creare benessere a se stesso e agli altri.

Non dovrebbe, invece, alzare barriere, andare contro principi di cui la nostra società elvetica con lungimiranza si è dotata. In un’ondata di iperprotezionismo contro la -in parte - giustificata paura per un mercato esterno del lavoro invadente, sono state applicate regole che a conti fatti vanno a penalizzare gli stessi artigiani ticinesi, coloro che invece la legge dovrebbe proteggere. Risposte sbagliate, insomma, a problemi reali. Non credo però che si avrà il coraggio in tempi brevi di abrogare la LIA, perché oggi è vista dalla maggioranza come uno dei migliori risultati della teoria di cui sopra. Il gesto di Genola, però, deve rimanere come stimolo decisivo: il «bambino» (Genola) ci ha fatto vedere che il «re» (questa teoria) è nudo. Come detto, però, non sono sicuro che avremo anche gli occhi per... capire davvero tale realtà.