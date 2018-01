L'USI è stata il buon giorno del mattino

di GianMaria Pusterla

La classe non è acqua e Carlo Croci, sindaco dimissionario di Mendrisio, lo ha dimostrato anche ieri nel giorno in cui ha annunciato ufficialmente di lasciare la guida del Comune. Uomo mai banale, ha voluto accanto a sé la moglie e le sue tre figlie, divenute grandi così come è diventata grande la “sua” Città. E il connubio “famiglia-Città” non è casuale, perché le energie e l’intelligenza che ha profuso in ambito familiare per la cura di un nucleo in crescita di fronte alla bellezza e alle sfide della vita sono le medesime che ha immesso nell’azione politica.

È agendo in questo modo che ha colto risultati eccellenti. Mendrisio è diventata una città grazie alla chiaroveggenza di Carlo Croci che ha diretto e collaborato con i colleghi di Municipio e con le maestranze nella ricerca del bene comune. Gli abitanti di Mendrisio e dei Comuni che sono saliti sul treno aggregativo hanno avuto la fortuna di avere una personalità come la sua alla testa dell’Esecutivo in questi ultimi tre decenni. La litigiosità della politica che contraddistingue gran parte delle realtà comunali, per non parlare di quella cantonale, è ben distante dallo scenario vissuto a Mendrisio.

Scenario che ha consentito di “fare” molto, più che di “dire” troppo. Ma non poteva che essere così nel corso degli anni, visto che il primo grande impegno e il primo notevole successo raggiunto da Croci fu di aver portato a Mendrisio l’Accademia di Architettura, contribuendo in modo fattivo, assieme al sindaco di Lugano Giorgio Giudici e al consigliere di Stato Giuseppe Buffi (per rimanere ai politici), a coronare il sogno di avere in Ticino l’Università. Il buon giorno, con Croci, lo si vide già al mattino. Tutto il resto è stato una conferma, spesso una conseguenza. Mai banale, appunto, e frutto di un’intelligenza fuori dal comune. Anzi: per il Comune...