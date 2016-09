Ma l'Islam non è un monolite

La recente condanna del wahhabismo (dottrina radicale dell'Arabia Saudita) da parte di numerosi leader sunniti dimostra come l'Islam sia in grado di riformarsi.

di Claudio Mésoniat

«L’hanno fatto in nome di un dio che non è il Dio dell’islam, né del cristianesimo». Lo ha detto Roselyn, sorella di don Jacques Hamel, trucidato in Normandia il 26 luglio scorso da due giovani islamisti. E papa Francesco, che ha celebrato per lui la Messa di ieri mattina in Santa Marta, ha attribuito senza mezze parole la paternità di quel delitto al padre della menzogna: «Uccidere in nome di Dio è opera di Satana». Il Papa ha poi aggiunto di considerare padre Hamel un martire della fede, invitando a pregarlo come si prega un beato. Difficile essere più espliciti, a disdoro di chi lamentava troppa freddezza da parte di Francesco nei giorni immeditamente successivi all’attentato.

Ma il fatto che il Papa non abbia -giustamente- citato l’islam come fonte ispiratrice di questa barbara esecuzione fornirà un altro spunto a chi polemizza con la Chiesa per il suo atteggiamento di dialogo, amichevole ma senza ingenuità, con il mondo musulmano. L’islam non può riformarsi, l’islam non può essere integrato nei nostri Paesi europei: è una tesi che circola insistente, ripresa tra l’altro, proprio in questi giorni su internet, da un articolo di Giorgio Ghiringhelli. Inutile nascondere che molti fatti, sia storici che di attualità, portino acqua al mulino di questa sentenza senza appello.

E invece è proprio la storia, oltre all’evidenza di una presenza islamica pacifica in mezzo a noi, che documenta la possibilità della convivenza e le chances di un dialogo tra cristiani e musulmani, anche in vista di una reale integrazione. Bisognerà tornare su questi aspetti. Quello che ci preme oggi è attirare l’attenzione su un evento di notevole importanza, passato quasi del tutto inosservato ma ripreso oggi dal GdP (a p. 16) grazie a un intervento di Bernardo Cervellera. Si tratta della condanna del wahhabismo da parte di un consesso di autorevolissimi esponenti del mondo sunnita.

Per cogliere il peso di queste dichiarazioni, occorre aver chiaro che dire “wahhabismo” e dire “Arabia Saudita” è sostanzialmente la stessa cosa. E che il wahhabismo è la corrente di pensiero islamista che ha generato tutti i mostri del terrore islamico negli ultimi decenni, da al Qaeda all’ISIS.

Sentir dire esplicitamente che il wahhabismo è una “deformazione” dell’islam, è il seme dell’estremismo, e che “le genti del sunnismo” (ossia la componente musulmana maggioritaria nel mondo) escludono dal proprio novero la dottrina del wahhabismo salafita che dal XVIII secolo promuove l’uso della violenza contro tutti i nemici dell’islam (ivi compresi i musulmani che non ne condividono l’interpretazione letteralista e radicale del Corano), è realmente stupefacente.

Sono dichiarazioni che mettono in crisi anche i rapporti politici interni al mondo islamico: e infatti l’Arabia Saudita, culla del wahhabismo e grande finanziatrice in tutti i continenti di moschee, imam radicali e gruppi jihadisti, ha reagito in modo scomposto e furioso. Si tenga conto che a pronunciare la condanna sono stati 200 dignitari religiosi sunniti provenienti da Egitto, Siria, Giordania, Tunisia, Sudan ed Europa, tra i quali il grande imam di Al-Azhar, l’università islamica più prestigiosa del mondo.

Riuniti a Grozny, in Cecenia, tra il 25 e il 27 agosto, i rappresentanti del sunnismo anti-saudita hanno badato anche al sodo, mettendo in cantiere la creazione di una catena televisiva che si ponga in aperto contrasto con la potente al Jazeera (gestita dai Fratelli musulmani), allo scopo di “far giungere ai cittadini un messaggio veridico dell’islam e per lottare contro l’estremismo e il terrorismo”. “Finalmente”, ha esultato uno dei maggiori islamologi viventi, padre Samir Khalil Samir, per nulla incline a ottimismi di facciata; che ha aggiunto: “E’ un fatto davvero straordinario. L’Egitto sembra esserne stato l’ispiratore”. Qualcosa, dunque, si muove anche nelle viscere profonde del mondo islamico.