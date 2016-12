Ma ora è il tempo di seminare

di GianMaria Pusterla

Mi impressiona sempre di più constatare lo scollamento tra le prese di posizioni ufficiali di partiti, gruppi e persone che si pensano influenti nella società, opinionisti e mass media, e ciò che poi la «gente» esprime quando è chiamata a votare. Potremmo qui scomodare gli esempi avuti con il voto britannico sulla Brexit, quello americano nella scelta di Trump, oppure quello degli italiani contro la piccola riforma costituzionale. Da noi qualcosa di simile è capitato, per esempio, con il voto contrario al Parc Adula. Sempre di più si assiste a un moto sommerso di opposizione che agisce trasversalmente ai partiti (e infischiandosene tranquillamente dei partiti) su alcune questioni, anche di fondo (pensiamo per esempio al voto del 9 febbraio 2014 qui in Svizzera). Ciò ci fa riflettere su un paio di aspetti.

Il primo: vi è una sempre più marcata sfiducia in quelle che noi tradizionalmente chiamiamo «istituzioni». E ciò coinvolge in particolare le giovani generazioni così come gli adulti. Basta leggere quanto viene scritto sui social per rendersene conto, oppure ascoltare le discussioni al bar. Alcuni giorni prima di Natale in un esercizio pubblico qui a Massagno ho sentito un ragazzo (avrà avuto 20-22 anni) parlare dello scambio di auguri tra autorità e popolazione in programma poche ore dopo in Piazza della Riforma. Ebbene, quel ragazzo non ha esitato a sbeffeggiare i politici, definendoli «polidioti». Ma perché c’è questa sfiducia, che negli anni si è allargata? Credo sia principalmente legata alla somma di «brutte figure» e di scandali veri o presunti che la politica e i politici sfornano a getto continuo. Basterebbero pochi esempi, che penso abbiano influenzato il ragazzo ricordato poco sopra: la vicenda delle nomine dei rappresentanti all’interno del Consiglio direttivo del LAC; oppure la decisione del Tribunale amministrativo che è stato costretto a buttare all’aria le elezioni a Paradiso per gravi inadempienze dal punto di vista formale durante lo scrutinio comunale. Se aggiungiamo che oggi la copertura mediatica di tutte le piccole, grandi o presunte beghe si è moltiplicata anche attraverso i siti d’informazione in internet e i social media ben si capisce l’influenza che le stesse possono avere sull’opinione pubblica.

2) La classe politica non si rende ancora ben conto di quanto sta succedendo. A volte si ha l’impressione che i politici siano tutt’oggi rinchiusi nella loro “torre d’avorio”, nonostante tutti sostengano l’imprescindibile necessità di “ascoltare la base”. Qui forse c’è un problema sia di… udito, sia di messaggi sempre più confusi che giungono dalla base stessa. La loro interpretazione dovrebbe essere la chiave che apre a soluzioni condivisibili. Gli è che a volte gli stessi politici – anche quelli maggiormente sostenuti a livello popolare – non hanno gli strumenti giusti per trovare tali soluzioni. Può quindi essere una debolezza della classe politica e della cultura politica, quest’ultima sempre meno coltivata a vantaggio invece di una “cultura dell’immagine” fine a se stessa.

3) In Svizzera abbiamo una fortuna: il nostro sistema federalista (Confederazione, Cantoni, Comuni) può aiutare a mettere un freno a questa sfiducia, perché il potere è suddiviso su più livelli e viene gestito da più persone, a dipendenza anche dei bisogni cui si deve rispondere. Ciò dovrebbe dare in partenza la possibilità ai cittadini di eleggere le persone giuste al posto giusto rispetto, appunto, al grado di capacità dei politici. Questo è il tradizionale percorso che abbiamo conosciuto nella nostra storia democratica, ma negli ultimi decenni (con una accelerazione impressionante negli ultimi 4-5 anni) molte certezze scricchiolano.

E allora? Non vi è una ricetta magica per trovare maggiore concordanza, più efficacia politica e più comunanza di interessi tra chi decide e chi pensa di subire una decisione. Vi può invece essere l’accettazione di una situazione che si è andata modificando e che ci spinge - a mio modesto giudizio - sul precipizio della “non politica”. Da qui occorre ripartire per tornare ad arare il terreno e per seminare. È un impegno che credo debba essere in primo luogo di formazione e di educazione. In ciò la scuola da un lato e la famiglia dall’altro sono le agenzie fondamentali per tale semina. Ma lo sono anche i giornali e tutti i mezzi di comunicazione. Nel nostro piccolo ce ne rendiamo conto e non vogliamo sottrarci da tale responsabilità.