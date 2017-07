Ma sarà una corsa ad ostacoli

L'editoriale di Alessandra Zumthor in merito alla candidatura unica di Ignazio Cassis alla successione di Didier Burkhalter in Consiglio federale.

di Alessandra Zumthor

Proviamo ad allontanarci dalla micro-prospettiva cantonale e a porci in un’ottica nazionale per comprendere le ragioni che hanno portato il PLR ticinese a proporre una candidatura unica, nella persona del consigliere nazionale Ignazio Cassis. La logica del non disperdere i voti si è sommata al desiderio di presentarsi con una candidatura credibile di fronte al Parlamento riunito, chiamato il 20 settembre a eleggere il successore di Burkhalter.

Per essere credibili e non apparire ingenui a livello nazionale, ecco che bisognava uscire dalla logica secondo cui questa poltrona “spetterebbe di diritto al Ticino” e il Cantone non dovrebbe far altro che presentare alcuni nomi idonei a riempirla. No, (purtroppo) non funziona così. Se gli svizzero-tedeschi paiono disposti a passare questa mano, i romandi non molleranno facilmente la presa. Con sei Cantoni alle spalle, sicuramente presenteranno un ticket a due se non a tre candidati. Ma, appunto, hanno la massa critica per farlo. E di fronte a un ticket romando, come sarebbe apparso un “ticket ticinese”? Probabilmente sproporzionato, inadeguato e con la sgradevole impressione di non avere le idee in chiaro, di non aver saputo scegliere chi schierare. Dunque un candidato unico, nella prospettiva nazionale, è stato probabilmente la scelta più sensata.

È stata individuata la persona giusta? Cassis, nelle sue prime dichiarazioni rilasciate proprio ieri dopo un mese di pianificato (e oculato) silenzio, ha fatto sapere che una delle sue priorità, oltre a riportare la Svizzera italiana in governo, sarà fare in modo che il Canton Ticino “torni a guardare il bicchiere mezzo pieno”.

Encomiabili intenzioni, che fanno ben sperare, ma che per il momento non sembrano aver conquistato il cuore del mondo politico cantonale. Anzi, la maggior parte dei presidenti di partito a caldo si è espressa con perplessità sul nome scelto: e se qualcuno ha proposto un’alternativa, il nome citato era sempre quello di Christian Vitta. Se ne deduce che, almeno nel tessuto politico locale, il Consigliere di Stato sia percepito più vicino ai problemi del Cantone e magari meno compromesso da vicinanze a dossier scomodi (leggi casse malati).

Ma questa può anche essere una prima impressione, e quello delle casse malati un tema usato capziosamente dagli avversari.

Ora dunque viene il momento in cui Cassis, dopo tanto silenzio, dovrà impegnarsi a fondo perché il Cantone capisca che, oltre a essere molto abile nel muoversi a Berna, è capace di anteporre gli interessi dello Stato a qualsiasi di interesse, privato o professionale che sia. E soprattutto è venuto il momento in cui dovrà sfruttare al massimo, e a favore del Ticino, la sua abilità di far convergere i voti dei deputati federali su un determinato dossier o persona (in questo caso lui stesso)

Ci riuscirà? La tempistica di scelta del suo nome per certi versi non lo aiuta, perché qualsiasi passo falso verrà amplificato – oltre che dai detrattori in patria – da quelli negli altri Cantoni interessati alla successione. D’altra parte aver scelto con anticipo il proprio unico candidato, potrebbe portare ulteriori simpatie dai Cantoni svizzero-tedeschi, oggi più propensi a riconoscere la legittimità di una candidatura ticinese. Ci sono esattamente tre settimane fino al comitato cantonale straordinario del primo d’agosto, che avrà l’ultima parola nel ratificare il nome del candidato: e se i “veleni” – come detto dall’interessato – si sono già messi in moto, sarebbe bene non dar loro troppo tempo per agire.