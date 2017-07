Musulmani in Europa, chi sono

di Claudio Mésoniat

Due dati molto interessanti sull’islam in Europa, emersi da studi recenti. Il primo riguarda i giovani che abbracciano l’ideologia mortifera e suicidale dell’ISIS. Una grossa fetta dei quali, addirittura il 20%, è costituita da ragazzi convertiti all’islam e provenienti dall’ateismo o anche dal cristianesimo. Per tutti, anche per l’80% dei figli di musulmani immigrati di prima generazione in rotta completa con la cultura dei genitori, si tratta anzitutto di un fenomeno di crisi generazionale. Una crisi, forse meglio un vuoto esistenziale profondo, che si radicalizza islamizzandosi, ma che ha origine in un humus tutto occidentale. È la conclusione di uno studio condotto da Olivier Roy, tra i massimi islamologi francesi e autore, tra l’altro, del recente “Generazione ISIS” (pubblicato da Feltrinelli). Roy ha presentato il frutto della sua ricerca al Comitato scientifico della rivista OASIS, tenutosi negli ultimi giorni di giugno alla Gazzada di Varese. C’è comunque un nesso profondo tra l’ideologia del Califfato e il salafismo, che nella sua origine novecentesca in Arabia Saudita predica il jihad come compito di ogni musulmano, che ovunque nel mondo deve staccarsi da ogni legame famigliare, di clan, tribù e nazione per costituire una sorta di corpo di cavalieri della fede. Attenzione però, la prima missione era allora sconfiggere i sovietici, ma militarmente: non c’era traccia di terrorismo. Sarà solo Bin Laden a introdurlo (...)