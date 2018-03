Ogni croce ha bisogno di un cireneo

di Cristina Vonzun

In questi giorni di processioni storiche e Vie Crucis incontriamo i personaggi che partecipano alla Passione di Gesù. Tra loro c’è Simone di Cirene, l’uomo che viene chiamato a sostenere la croce di Cristo, quando sembra che Gesù non riesca più a camminare, schiacciato dal peso della sofferenza. La scena del Cireneo è tutta qui: una persona costretta da un fatto improvviso a cambiare i piani della sua vita e a portare la croce di un condannato a morte.

La sua figura, nel contesto delle vie Crucis, insieme a quella dai tratti più leggendari della Veronica, la donna che asciuga il volto insanguinato del Cristo, rappresentano due sprazzi di luce in una situazione drammatica e angosciante, costellata di dolore, violenza, accompagnata dalle urla delle guardie, dalle ingiurie del popolo e segnata dalle sofferenze indicibili a cui il Cristo viene sottoposto.

Grazie a Simone di Cirene, alla Veronica e a poche altre figure narrate dalla tradizione e dai Vangeli lo strazio del percorso verso il Calvario, per qualche istante, incontra sprazzi di umanità. Cosa c’è infatti di più disumano di una sofferenza vissuta da soli? Lo sanno gli ammalati, soprattutto coloro che vivono intrappolati in patologie croniche o vittime di gravi disabilità irreversibili, costretti all’immobilità totale o a vivere per un lungo periodo, forse per sempre, in casa o in una struttura dove si può anche essere perfettamente accuditi, ma nella quale senza una compagnia che renda “umano”, dunque relazionale, fraterno, condiviso fosse anche solo nel pianto, quel portare quella croce, essa risulta un peso disumano.

In questo Venerdì Santo nella terza pagina il GdP presenta la vicenda di don Vincent Nagle, un prete che è stato chiamato quasi «per caso», un giorno, mentre era preso da altro, come avvenne a Simone di Cirene, ad occuparsi di chi porta una croce e che oggi, come la Veronica, sta accanto a persone schiacciate dal peso delle loro sofferenze. Padre Nagle fa sì che nessuno del migliaio di pazienti che ruotano attorno alla Fondazione Maddalena Grassi di Milano, di cui è cappellano, percorra da solo la via del Calvario.

La sua testimonianza afferma la vita in persone che ormai sembrano definitivamente vinte dalla vita e consegnate a un doloroso spegnersi o a un apparente e insensato trascorrere le ore in un letto di sofferenza. In queste situazioni un prete e un uomo, che ha fatto su se stesso un grande lavoro per essere lì e riuscire a stare accanto alla croce, aiuta questi fratelli e queste sorelle e i loro famigliari ad incontrare o riscoprire l’unica cosa che sembra ancora dare un senso alle loro esistenze: la possibilità di amare e di sentirsi amati nell’istante che è dato loro ora, non domani. Questo amore e questa compagnia rendono umana e abitabile anche la sofferenza.