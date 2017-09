Ora si rilanci la Svizzera in Italia e UE

di Robi Ronza

L’attribuzione agli Esteri di uno svizzeroitaliano, Ignazio Cassis, figlio di italiani immigrati dalla Sardegna, sarà di aiuto allo sblocco dei vari dossier importanti da troppo tempo in sospeso tra Svizzera e Italia, e perciò anche tra Svizzera e Unione Europea? La risposta è sì, ma è anche doveroso aggiungere: non automaticamente.

È un’occasione importante non solo per la Svizzera ma anche per l‘Italia, ma soltanto a patto che su di essa si lavori. Ripeto ancora una volta, avendolo già scritto e detto in tante occasioni, che è tempo che qualcuno in Svizzera -si tratti di istituzioni o di grandi soggetti dell’economia privata- investa in una grande opera di riqualificazione dell’“immagine” elvetica in Italia (e d’altra parte probabilmente anche in Francia e in Germania).