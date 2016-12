Papa Francesco tra fans e oppositori

di Claudio Mésoniat

C’è intorno parecchia Francescolatria e altrettanta Francescofobia. La prima è sempre ardente in molti laici e non credenti che si entusiasmano, anche sinceramente, per un Papa che sentono vicino; oscilla invece a corrente alternata in quelle cerchie, anche cristiane, che da alcune esternazioni di papa Bergoglio si attendono “mutamenti di sostanza” nel pensiero cattolico ma restano poi deluse dal ricorrente proclamarsi di Francesco “umile figlio della Chiesa”, semplicemente fedele al catechismo. Quanto alla Francescofobia, si tratta di un fenomeno essenzialmente interno alla Chiesa, dove c’è chi ormai passa al setaccio ogni parola e ogni gesto di questo Papa per trovare dolorosa conferma del suo cedimento a posizioni eterodosse, o meglio della sua tendenza a mettere tra parentesi principi dottrinali e valori morali per cullarsi in una deriva irenica e buonista. A me pare che da una parte, tra i suoi fans spesso lontani dalla Chiesa, l’occasione di questa vicinanza simpatetica si traduca raramente nel “guardar dentro” l’umanità di quest’uomo sorprendente, per rivisitare con serietà e occhi sgombri da pregiudizi la proposta cristiana che egli rilancia di continuo nella sua essenzialità e nella sua bellezza; il rischio è che tutto si esaurisca in un afflato sentimentale, che non incide sulla propria vita. Ma se non si può ridurre un Papa al fascino che su di noi esercita la sua personalità, trascurando il nocciolo di quel che ci vuol comunicare, è altrettanto riduttivo lasciarsi disorientare da quelli che noi percepiamo come suoi limiti. Voglio dire che ci sono aspetti dell’uomo Bergoglio che dipendono sia dal suo temperamento che dalla sua cultura di provenienza (sull’obiezione di fondo dei “Francescofobici” torno tra poco). Non c’è da scandalizzarsene, è stato così per ogni Papa. Tutto dipende dal metodo che Dio ha scelto per comunicarsi all’uomo, come il Natale ci sta ricordando. Incarnarsi, assumere un’umanità: l’ha fatto in Cristo e continua a farlo con il corpo di Cristo che è la Chiesa. Il Mistero ha scelto di usare come strumento per comunicarsi la banale e accidentata umanità degli amici di Gesù, di noi battezzati, Papa compreso, ovviamente. Non sono affatto immune dallo spaesamento che causano certe esternazioni di Francesco, uomo cresciuto in un Terzo Mondo che diffusamente soffre nella povertà.

Da europeo, questo Papa latinoamericano mi sembra a volte indifferente alle nostre piaghe di “ricchi borghesi” e un po’ sbrigativo nelle analisi sulle cause e sulle responsabilità degli squilibri e delle ingiustizie globali. Però mi accorgo che Francesco ci spalanca continuamente le finestre sul vasto mondo, su quella parte di esso da cui vorremmo togliere lo sguardo, soprattutto sul povero, dove -ci ripete- Gesù si fa conoscere. Dev’essere anche per questo -mi dico spesso- che lo Spirito ci ha mandato questo Papa dalla “fine del mondo”.

Ma la ragione più profonda del “disagio” non sta qui. La “svolta” di questo pontificato, che molti degli allarmati obiettori a Francesco faticano a cogliere nelle sue motivazioni, riguarda il momento storico in cui siamo e il cambiamento che le circostanze presenti impongono al cristiano che abbia a cuore l’unico compito della sua vita: comunicare agli altri quel che ha incontrato, testimoniare Cristo. Questo Pontefice usa dire che non ci troviamo semplicemente in un’epoca di cambiamenti ma in un cambiamento d’epoca. Riprendiamo una sua efficace metafora, per cercare di entrare nella forma mentis che Francesco ci chiede (come credenti) di fare nostra. La Chiesa di oggi è un “ospedale da campo”, dice Bergoglio, dove si curano le ferite più gravi e mortali dell’uomo contemporaneo, mettendo in secondo piano le terapie per il colesterolo e la gastrite. Fuor di metafora, se siamo un po’ sinceri dobbiamo ammettere, senza bisogno di essere credenti, che siamo uomini feriti e smarriti, che l’uomo contemporaneo, interconnesso con tutti i suoi simili e disposto persino a cambiare “genere” pur di soddisfare in qualche modo il suo profondo bisogno affettivo, in realtà è solo come un cane (e sembra paradossale, ma molte delle ferite di quest’uomo, sanguinante nel suo cuore, sono rese a volte più dolorose dalle macerie di un “cristianesimo” ridotto a moralismo che ingombrano tante coscienze). Qui si pone, mi sembra, il discrimine tra Francesco e chi lo “sospetta” di cedimenti morali o dottrinali. A Bergoglio urge che il cristianesimo sia riproposto per quello che è nella sua essenza: incontro con Cristo; nulla va posto come condizione per accedere all’esperienza di questo incontro, neppure dogmi e precetti importanti; così come Gesù di fronte all’adultera non pose condizioni al suo abbraccio liberatorio di perdono. Solo successivamente diventa possibile per l’uomo entrare nella logica di un amore più esigente, perché più umano, e abbracciarne le “regole” (“vai, e non peccare più”). Ciò non significa affatto “negare l’antropologia cristiana”, o “addomesticare la morale cattolica”.

Questo Papa indica ai cristiani, con il suo esempio, la strada di una forma nuova e nuda di testimonianza, adatta all’epoca nuova in cui stiamo entrando -quasi senza accorgercene- come lo fu per l’epoca dei primi cristiani. Per questo Francesco è renitente a ripetere, ad ogni piè sospinto, quali siano le verità cristiane, non perché le metta in discussione (quando è stato il caso ha parlato chiaro, ad esempio, su aborto, gender, matrimonio e famiglia... per chi non si limiti a spulciare, di tutta l’Amoris Laetitia, una pagina e un paio di note), ma perché vuole che chiunque possa incontrare (o reincontrare, se già cristiano) la Verità che si fa carne.

