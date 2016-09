Paradossi all’ombra del LAC

di Gabriele Botti

E così la Lega ce l’ha fatta, centrando l’obiettivo di eliminare dalla corsa che porta al Consiglio direttivo dell’Ente autonomo del Lugano Arte e Cultura la “mamma” del LAC stesso, ovvero Giovanna Masoni Brenni. Un piatto freddo quello servito dalla Lega, da sempre contraria al LAC (anche se i suoi consiglieri comunali ne votarono i crediti di costruzione) e soprattutto spesso ben poco allineata sulle posizioni espresse anche in altri dossier dall’ex municipale.

Una vendetta resa ancora più dolce (o amara, dipende dai punti di vista) dalla scelta del candidato che di fatto ha scalzato Giovanna Masoni Brenni: Patrizia Pesenti. Beffardamente e lucidamente, la Lega è andata a pescare nel campo del “nemico”. E che pesca! Non solo ha tirato fuori dall’acqua un’esponente socialista, ma anche una personalità che in casa Masoni ricordano con un certo fastidio (eufemismo). Lega-PS: paradosso che ha una spiegazione squisitamente politica, evidentemente personale e non certo culturale.

Operazione che sfugge anche al classico ritornello della “spartizione delle poltrone”. Nel caso specifico c’è dell’altro: in un colpo solo, la Lega – facendo ovviamente leva anche sui suoi tre municipali - non ha permesso a Masoni di rientrare nel LAC e contemporaneamente ha rifilato l’ennesimo schiaffo al PLR cittadino che sulla Masoni aveva investito parecchie energie. Il commento che il Municipio di Lugano fa del ticket (bocciato) Masoni-Crameri fa un pochino sorridere.

Testualmente: «Le candidature di Giovanna Masoni Brenni e di Giovanni Crameri sono state riconosciute dall’Esecutivo come candidature di valore». Frase dovuta, impersonale, che suona pure beffarda. Ma così va il mondo. Il mancato appoggio all’ex collega significa che Masoni non ha saputo farsi voler bene negli anni passati con gli altri municipali? Difficile dirlo. Ognuno si faccia la sua idea in merito. Del ticket votato dal Municipio fa parte anche Roberto Grassi, candidatura avanzata dal PPD che, dal canto suo, si è mosso bene, al momento giusto e nei modi giusti: Grassi è una personalità super partes, dal curriculum solidissimo. Il cosidetto “candidato trasversale” capace di catalizzare il consenso generale.

La scelta finale, va detto, spetta però al Consiglio comunale. Se ci atteniamo ai numeri sembra scontato che la spunterà la coppia Pesenti-Grassi, visto che Lega, socialisti e PPD assieme garantiscono 36 potenziali voti, quando la maggioranza è fissata a quota 31. Bisognerà vedere se il PS – dopo aver inutilmente chiesto a Patrizia Pesenti di respingere le insane proposte leghiste – avrà la “forza” di sostenere un candidato della Lega. Altro paradosso.