"Passione calcio": pronti, via!

di GianMaria Pusterla

I lettori del Giornale del Popolo oggi troveranno nelle pagine sportive una novità che sappiamo farà contenti molti di loro: ritorna infatti lo spazio - che chiameremo "Passione Calcio" - dedicato al nostro calcio regionale, dalla Prima Lega (dove sono impegnate Bellinzona e Mendrisio) sino a giungere alla Quinta Divisione.

Non mancheranno le incursioni nel mondo del calcio giovanile e nel campo degli arbitri: il tutto con lo scopo di approfondire tematiche, conoscere personaggi (giocatori e allenatori, ma anche dirigenti e tutti coloro che dedicano passione per sostenere un movimento composto da 15mila tesserati) e per dare risalto a un lavoro che dovrebbe sempre mettere al centro il divertimento.

Non ci dimenticheremo nemmeno del calcio femminile, che negli ultimi anni ha conosciuto un importante sviluppo, soprattutto nel numero di ragazze che fanno del calcio la loro passione. In attesa del debutto dei campionati, che avverrà nel week-end del 3-4 marzo, oggi abbiamo intervistato il presidente della Federazione Ticinese di Calcio, avv. Fulvio Biancardi per tematizzare il problema della violenza anche nel settore giovanile con le contromosse che la Federazione sta mettendo in campo per arginare questo dannoso fenomeno.

Il focus sul nostro calcio regionale (un tempo chiamato "calcio minore") è sempre stato prerogativa del GdP, che per primo negli anni Sessanta/Settanta introdusse queste pagine, sotto la spinta di Aristide Cavaliere. Per noi si tratta di una scommessa, per un progetto che andrà a coinvolgere anche il nostro sito, sviluppandosi settimana dopo settimana. Una cosa sarà sempre uguale: l’uscita delle pagine di "Passione Calcio" sarà sempre al lunedì, per essere il più possibile tempestivi. E allora non ci resta che augurarvi buona lettura!