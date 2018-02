Primo punto fare chiarezza

L'editoriale di Alessandra Zumthor in merito all'annuncio di ieri del consigliere federale Ignazio Cassis sul prosieguo della via bilaterale con l'Unione Europea.

di Alessandra Zumthor

Si comincia a fare un po’ di chiarezza nell’intricato dossier delle trattative Svizzera-Europa, in difficoltà dal 2014 (fra una settimana, il 9 febbraio, saranno esattamente quattro anni) e ulteriormente inaspritosi nell’ultimo mese e mezzo, con la nota questione dell’accesso limitato della borsa svizzera ai mercati europei.

Tenendo fede alla sua annunciata politica del “reset”, Ignazio Cassis ieri a Berna ne ha presentati addirittura tre: un reset sui contenuti delle trattative con l’UE ("dobbiamo essere in chiaro su cosa vogliamo"), uno sulla comunicazione, che dovrà essere trasparente e lineare anche per evitare nuove uscite discordanti di singoli Consiglieri federali (come successo nei giorni scorsi), e infine un terzo "reset" sull’organizzazione, che ha portato sul gradino più alto della squadra di negoziatori con l’Europa il diplomatico ticinese Roberto Balzaretti.

È sulla sua figura che il Consiglio federale ha deciso di puntare per uscire dalla difficile situazione in cui ci troviamo con Bruxelles: una missione, verrebbe da dire, da far tremare le vene e i polsi, se non fosse che di Balzaretti conosciamo la tempra e l’enorme esperienza proprio sui dossier europei, che conosce praticamente a memoria fin da quando fu per anni braccio destro di Micheline Calmy-Rey.

Il suo obiettivo, e più in generale quello del DFAE e dell’intero Consiglio federale, è ottenere per la Svizzera l’accesso ai mercati europei, condizione fondamentale per la vitalità dei nostri scambi commerciali: a tale scopo, la conclusione di un accordo-quadro istituzionale (ivi compresa la spinosa questione di una giustizia “superiore” europea, che andrà sicuramente chiarita) rappresenta, ha sottolineato Cassis, il mezzo e non il fine ultimo delle trattative con Bruxelles.

Dell’annunciata strategia del Governo per portare avanti d’ora in poi i negoziati non ci si poteva probabilmente aspettare di più, in questa prima uscita: sempre Cassis (che oggi ha parlato a Lugano) ha chiarito che “la qualità è più importante del timing”. Non pare esserci fretta, dunque, per far avanzare il complesso dossier europeo.

Resta il fatto che in patria è appena partita la raccolta firme per la nuova iniziativa UDC che vuole riconvocare il popolo sul futuro dell’accordo sulla libera circolazione, e a catena –dunque- sull’intero rapporto con l’Europa: volenti o nolenti, di questa novità bisognerà tener conto, sia che venga accettata sia che venga respinta, per non scavare altri fossati fra i cittadini e la classe politica chiamata a rappresentarli.