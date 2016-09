Quale adozione vogliamo?

Le ragioni per cui è importante votare sì al referendum contro il diritto di adozione dei figli del partner per le coppie omosessuali. L'editoriale di Alessandra Zumthor.

di Alessandra Zumthor

Mancano ormai pochi giorni alla scadenza del termine per la raccolta firme del referendum “No a questo diritto di adozione” e vorremmo sottoporre all’attenzione dei lettori quella che ci sembra un’occasione preziosa per allargare un dibattito democratico su un tema quanto mai delicato.

L’evoluzione (o per certi versi l’involuzione) dei costumi ci porta giorno dopo giorno di fronte a nuovi scenari: oggi le discriminazioni nei confronti degli omosessuali sono (fortunatamente) superate, e se due persone dello stesso sesso decidono di andare a vivere insieme, le leggi offrono il quadro giuridico per concretizzare queste scelte.

Nondimeno, una simile evoluzione sociale pone importanti interrogativi riguardo a ulteriori sviluppi che potrebbero derivarne: in particolare quando -da più parti- si comincia a parlare di “diritto” per le coppie gay di adottare minorenni.

In Svizzera un primo passo in tal senso lo hanno fatto le Camere federali, votando nell’ultima sessione il diritto per le coppie omosessuali di adottare i figli dei partner. Non si può non vedere in questa decisione (inglobata per altro in un ampio pacchetto di misure giudicate positive da tutti gli schieramenti) un controverso apripista per il futuro, per una lunga serie di (possibili) ulteriori rivendicazioni da parte delle coppie omosessuali.

Dai figli del partner si potrebbe passare all’adozione di minorenni tout court; e poi, allora, perché queste coppie non potrebbero chiedere di avere dei figli “loro”, magari concepiti col ricorso all’aberrante pratica dell’utero in affitto? Vediamo che in altri Paesi queste pratiche sono già realtà, sfruttando fra l’altro la miseria e la disperazione di donne dei Paesi più poveri.

Pratiche -ed è bene sottolinearlo- in cui ci si preoccupa sempre moltissimo dei desideri degli adulti (che automaticamente vengono trasformati in diritti), mai di quelli del bambino, per il quale schiere di autorevoli psicologi e psichiatri continuano ad affermare che sia determinante, per una crescita sana ed equilibrata, la presenza di una madre e di un padre.

Ecco, riteniamo che la decisione di maggio delle Camere federali schiuda scenari talmente complessi e importanti che, comunque la si pensi sui temi esposti sopra, valga la pena apporre la propria firma al referendum “No a questo diritto di adozione”.

Perché è giusto che su temi che toccano l’essenza stessa dell’essere umano il dibattito possa essere quanto mai ampio e inclusivo, uscendo dalle aule del Parlamento per coinvolgere tutta la società civile.