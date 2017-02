Quel jihadista era uno dei nostri

di Claudio Mésoniat

«Io la penso così…», «Ecco un’altra prova che…», «La colpa è tutta di…», «Basta con la politica del…», «Bravo Gobbi…», «Il Ministro si dimetta…». Davanti a un problema, cinque minuti dopo averne letto o sentito parlare si apre la gara a chi la spara per primo al bar, ovvero al grande bar di oggi che sono i social. L’opinione e il commento innanzitutto. E non è raro che i politici, per distinguersi e gareggiare tra loro, cerchino di arrivare subito sui media con l’atto parlamentare bell’e pronto, l’interrogazione al Governo, la proposta di legge, o, se al Governo ci stanno, il decreto “botta e risposta”, la circolare col perentorio “giro di vite”. L’idea di “guardarci dentro”, al problema, di metterlo a fuoco e capire come ci interroga, sembra una perdita di tempo. E invece è l’unico modo per uscire dalla ripetizione inutile di luoghi comuni, dalla reattività grossolana esternata per mettersi in mostra. Alla fine le presunte soluzioni del problema rischiano di diventare solo parte del problema stesso. In questi giorni ci è piovuta addosso una notizia che non penso abbia lasciato indifferente nessun ticinese. Si tratta della scoperta fatta dai nostri servizi di sicurezza, cantonali e federali, di un focolaio di jihadismo in Ticino. Ma diciamolo chiaro e tondo, la notizia impressionante non è tanto che ci fosse in circolazione un reclutatore dell’ISIS, bensì che ci sia un ragazzo ticinese partito per combattere e morto in Iraq sotto la bandiera del Califfato. È stato un servizio del Quotidiano RSI (cui vanno fatti professionalmente i complimenti) che, collegando fatti e testimonianze (tra cui un articolo uscito due anni fa sul “Mattino” ma rimasto totalmente in ombra), ci ha messo davanti agli occhi la storia di questo ragazzo.

Nato e cresciuto in Ticino, padre di origini tunisine e madre svizzera, battezzato cattolico, sportivo tra i ragazzi di una nostra squadra di calcio, servizio militare, scuola commerciale di Massagno, infine assunto in una agenzia di sicurezza. Poi all’improvviso si converte all’islam, in famiglia diventa intrattabile, impedisce al padre di bere alcol, frequenta una moschea, parte per destinazione ignota; con l’epilogo appena ricordato.

Un nostro ragazzo, insomma. Un ticinese della porta accanto. Non era musulmano. Ha ricevuto la stessa educazione dei nostri ragazzi. Che cosa ha vissuto, lui come tanti giovani francesi, italiani, svizzeri (europei) per sviluppare questa violenza? Anche chi non sia più un ragazzo ricorderà cos’era il bisogno urlante di un vero grande ideale che albergava nel suo cuore di adolescente. È a quel bisogno che questi ragazzi non trovano risposta, non ad altri cui la nostra società grazie a Dio offre ancora, in genere, pronte soluzioni (il nostro foreign fighter non era né emarginato né disoccupato). E appare sempre più chiaro che gli stessi genitori musulmani vivono spesso l’identica drammatica situazione di molti genitori cristiani: non riescono a trasmettere la loro religione in una forma (forte ma disarmata) capace di attrarre i loro figli, di comunicare loro l’ideale che riempia la voragine di quel bisogno (di giustizia, di verità, di senso della vita).

I falsi ideali che promettono e non mantengono, le ideologie, sono a disposizione (forse fu così per molti giovani di fronte al nazismo o al marxismo, anche di marca sessantottesca); ma da quel vuoto possono scaturire anche altre forme di violenza, cieca, non ideologica, verso gli altri e verso se stessi. Qui è necessaria una precisazione: non sto dicendo che gli sforzi per intercettare i reclutatori e prevenire gli atti terroristici debbano venir meno. Li dobbiamo anzi incrementare. Non sto dicendo che una profonda riforma dell’islam, a livello planetario, sia meno urgente di quanto -anche dalle colonne di questo giornale- stiamo sostenendo da tempo. Sto dicendo che c’è qualcosa che viene prima e di cui ci ostiniamo a non voler prendere coscienza. E qui mi rivolgo soprattutto ai cristiani: prima di additare le colpe degli altri, chiediamoci che responsabilità abbiamo noi di fronte a questa società desolatamente secolarizzata. Chiediamoci a cosa abbiamo ridotto quella fede con la quale, senza uso della forza né di alcun potere (anzi, nella condizione di perseguitati) i pochi primi cristiani hanno infiammato e cambiato il mondo.