Quella carità feconda che genera

L'editoriale di Maria Acqua Simi sulle recenti tragedie in Italia e in Siria e sulle prospettive che la la carità cristiana può aprire in situazioni così drammatiche.

di Maria Acqua Simi

C’è un tratto distintivo che unisce le grandi tragedie – da quella più lontana in Siria a quella più prossima del terremoto in Italia – ed è il senso di impotenza. Lo abbiamo provato tante volte, l’ultima ieri sera quando da Aleppo padre Ibrahim ha inviato al GdP le foto di Bassam, otto anni. Il piccolo era morto pochi minuti prima, ucciso dal colpo vigliacco di un cecchino.

La sensazione di smarrimento, di dolore e piccolezza è stata la stessa che ci siamo trovati a vivere pochi giorni fa con la notizia del sisma che ha spezzato improvvisamente quasi trecento vite. Smarriti, dicevamo, perché la terra non è fatta per tremare e la mano dell’uomo non dovrebbe essere fatta per sparare. La terra è fatta per dare modo alle radici di aggrapparsi in profondità, per restituire frutti in cambio di sudore e per dare agli uomini che le camminano sopra un appoggio sicuro e un punto di riferimento che indichi con certezza l’alto e il basso.

In alto il cielo, in basso la terra. Invece con il sisma e con la guerra ci troviamo di fronte a un male inspiegabile, ogni certezza viene ribaltata e così in pochi giorni ecco irrompere, violento, un profondo senso di ingiustizia accompagnato dal desiderio di avere qualcuno a cui dare la colpa (il governo, la burocrazia, gli jihadisti, le imprese di ricostruzione) e -insieme- l’impeto di fare qualcosa. Di fare del bene, di fare (come scrivono i giornali) “della solidarietà”.

Eppure c’è qualcosa che stona nelle nostre reazioni generose ma scomposte di fronte ai grandi drammi. Così ora torna alla mente quello che disse un grande sacerdote lombardo, don Luigi Giussani, dopo il terribile sisma del Friuli quando a migliaia risposero al dramma delle persone colpite con un commovente sforzo di solidarietà. «Il contributo dell’uomo di buona volontà risolve, forse, quel momento, ma dopo? (…) All’azione del volontariato, al gesto di solidarietà, è sottesa una fondamentale domanda: “Per che cosa faccio questo? In nome di che?”.

La solidarietà è una caratteristica istintiva della natura dell’uomo (poco o tanto); essa tuttavia non fa storia, non crea opera fin tanto che rimane un’emozione o una risposta reattiva a un’emozione; e un’emozione non costruisce». Cosa, dunque, può costruire davvero? Cosa può resistere nel tempo e nello spazio? Don Giussani diceva che la solidarietà è sterile se non diventa cultura, se non diventa carità. Perché è solo in un orizzonte più ampio e totale – quindi religioso - che il cuore dell’uomo si realizza davvero. Non basta l’sms per devolvere qualche soldo in favore dei terremotati: è un gesto buono, certo, ma finisce lì.

La carità nell’accezione sua più bella (e cristiana) e cioè quella dell’amore creativo, è invece la forma di bene più feconda. Lo abbiamo visto in questi mesi di campagna di raccolta fondi in favore degli amici di Aleppo. Servivano (e serviranno) i franchi, certo; serviva (e servirà) l’aiuto pratico e concreto che non è mai mancato da parte nostra e vostra, cari lettori. Ma esso è stato accompagnato dall’amicizia nata con i francescani di laggiù, che ci stanno insegnando tanto. Ecco allora il gemellaggio dell’oratorio di Lugano con quello di Aleppo, l’incredibile bellezza dell’incontro all’USI con padre Ibrahim, i piccoli e grandi gesti che tanti di voi hanno silenziosamente portato avanti in questo anno. Con fedeltà e continuità.

La carità vissuta da quei cinque frati in Siria ha generato un piccolo popolo tenace, affamato di vita e radicato nella fede. Da Aleppo al Ticino. La formula usata da padre Ibrahim e i suoi amici? La quotidiana speranza riposta in Gesù, mendicata, abbracciata. Hanno tenuto viva la domanda: “Per cosa faccio questo? In nome di che?”. E l’hanno ribaltata: “Non chiedeteci in nome di cosa, ma in nome di Chi”. Per questo la loro (e la nostra) carità costruisce ed è capace di continuità. Anche se la terra trema, anche se le bombe uccidono.