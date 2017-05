"Senza di lui saremmo tutti in ritardo"

di Corrado Bianchi Porro

Esso ora è il mondo intero, con una porta sul lato. Ma anche quella porta serve soltanto per andare via. Così scrive Brodskij su “La forma del tempo”. E lo stesso pensiero lo potremo esprimere per Claudio Generali che lascia il Ticino in un vuoto profondo. Eppure pregno di significato, di cultura, di ironia, di passione, di accoglienza e di quella apertura di cui sempre ha dato prova nei suoi molteplici interventi pubblici e privati.

Tra qualche giorno si tiene l’assemblea dell’Associazione Bancaria Ticinese (ABT), che avrebbe dovuto sancire il passaggio di consegne alla presidenza tra Claudio Generali e Alberto Petruzzella. Se n’è andato prima, forse per farci avvertire ancora di più come sia difficile colmare l’impegno che Claudio ha sempre profuso per questa piazza finanziaria e per tutto il Cantone.

Era cosciente della fragilità del benessere e della ricchezza e - nello stesso tempo - risoluto a lottare per rafforzarla e darle un supplemento di anima in più. Ricordo quando alla presidenza della Banca del Gottardo venne colpito all’improvviso da un colpo di pistola di un collaboratore esasperato perché non aveva ottenuto un fido. Tornato al lavoro dopo alcune settimane, aveva voluto incontrare noi giornalisti per riprendere un discorso interrotto e poi ci aveva scritto di suo pugno, magari per rassicurarci di un tremito che gli era rimasto nella voce e ringraziarci del nostro costante impegno. Era un uomo. Ricordo, quando si parlava del Ticino (e AlpTransit era ancora al di là da venire), come questo sogno lo facesse sorridere e inebriare perché – raccontava immaginando il futuro – avrebbe assicurato una ricchezza duratura al Cantone, avvicinando la Svizzera al suo interno e, assieme, rendendo più vicina anche l’Italia alla Svizzera.

Non voleva che il Cantone della Svizzera Italiana, pur così bellissimo, si innamorasse di sé come un povero Narciso che si specchia nelle acque per ammirarsi e infine finisce di annegare nel sogno di sé stesso. Il Ticino – diceva – non dev’essere un “Sonderfall”. Ed il turismo, pur essendo un pilastro dell’economia cantonale (forse il primo e più antico pilastro, da cui era sbocciato come un pollone il commercio) deve essere affiancato ad altri sostegni solidi come l’industria, la piazza finanziaria, i servizi, la logistica.

Non rinnegava la modernità, pur comprendendo come questo entrare nel ventre della storia possa creare problemi a frange significative della popolazione, almeno per un certo periodo. Ma poi, questo avrebbe significato benessere ai figli. Quanti, ricordava, nelle nostre Valli di montagna ai tempi antichi non volevano le strade asfaltate o, magari, facevano gli scioperi come gli stallieri o i maniscalchi, opponendosi alla “rivoluzione” della gomma che li avrebbe inevitabilmente travolti. Così invitava a guadare con fiducia alle nuove rivoluzioni, del computer, del digitale, dell’industria 4.0. L’importante, ripeteva, è prepararsi.

Uomo di governo, prima ancora di essere uomo di banca, ha messo mano al Centro Studi Bancari quando ancora le banche si guardavano in cagnesco l’una con l’altra, ciascuna gelosa delle proprie competenze e particolarità, come un fiore all’occhiello. Mai si sarebbe immaginato allora che un uomo dell’UBS sarebbe poi passato al Credit Suisse o alla Popolare. Sembrava uno scandalo. Questi erano i tempi, che pure stavano mutando sotto il pelo dell’acqua. Ma quanta fatica agli inizi a togliere gli steccati, perché insieme è meglio che da soli e perché se un pigmeo sale sulle spalle di un gigante, egli resta pigmeo, ma vede più lontano.

Ecco, il Centro Studi Bancari è stato l’emblema dello sforzo di conciliazione di Claudio Generali all’interno del mondo bancario ticinese. Evidentemente, i tempi non avrebbero dato tregua, sarebbe stato come pretendere di fermare il mare con le mani. Come può uno scoglio, cantava Battisti, arginare il mare? Ma senza Generali, saremmo tutti arrivati in ritardo. Rimandati ad ottobre. Oppure ripetenti. Come uomo di cultura, uomo di comunicazione, di televisione, altri sapranno dirlo meglio di me. Lo ascoltavamo tutti con piacere ai convegni perché sapeva parlare non solo alla mente, ma al cuore. Una citazione, un fiore all’occhiello e la medicina andava giù veloce.

Quanto a me, caro Claudio, già minato dalla malattia, ho ancora in mente (e nel cuore) quando a Villa Negroni mi hai presentato a Christian Vitta. Così, perché la fiducia che avevi nelle parole che dicevi, passasse per trasmissione e induzione in chi qualche anno più tardi, aveva preso il tuo stesso posto come titolare del Dicastero dell’economia e delle finanze. La tua fiducia è nella forza della parola. Che non è solo garbo o gentilezza. È fiducia nella capacità dell’uomo di capire, di cambiare. Il sapore dell’acqua, dice un proverbio ebraico, lo si scopre nel deserto. E dunque quella porta, da cui abbiamo iniziato questo commento, non serve solo per andare via. Serve per entrare. Dicevano che la casa di Abramo, padre delle genti, posta sulla collina avesse quattro porte. Una a nord, una a Sud, una ad Est e l’ultima all’Ovest. Perché tutti quelli che venivano, da qualsiasi parte del mondo arrivassero, potessero sempre trovare una porta aperta e capire di essere giunti a casa loro. Come una notte sulla riva che viene moltiplicata dal mare per due e c’è voglia di gettare la corazza e la maschera.