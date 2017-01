Stati Uniti, la fine di un’illusione

di Gregorio Schira

L’ultima conferenza stampa, l’ultimo discorso pubblico, l’ultimo incontro con un leader internazionale, l’ultimo saluto allo staff della Casa Bianca. In questi giorni, stando a quanto si vede in tv, si legge sui siti e sui giornali, si sente alla radio, sembra non esserci niente di più importante di quanto il presidente statunitense uscente Barack Obama sta facendo per l’ultima volta. Addirittura, si sono viste le foto dei camion per il suo trasloco (dopo aver visto e rivisto, ovviamente, ogni particolare della casa in cui da domani si trasferirà). E non poteva essere altrimenti: l’uscita di scena del 44mo leader USA è l’atto finale di tutta una presidenza celebrata e incensata dai media di tutto il mondo sin dal primo giorno. Ricordate l’entusiasmo da stadio della folla radunata a Chicago la notte del 4 novembre di otto anni fa? E, poco tempo dopo, quello delle migliaia di persone assiepate a Berlino per salutare il primo presidente afroamericano degli Stati Uniti? Era l’inizio di una luna di miele che (tra alti e… meno alti) in fin dei conti non ha mai cessato di essere tale durante tutti questi anni.

Non è finita nemmeno quando si è capito che molte delle promesse elettorali - la chiusura di Guantanamo, il superamento dei conflitti razziali, la fratellanza universale - non sarebbero state mantenute. E nemmeno quando ci si è accorti che dal grande cantiere della tanto sbandierata Riforma sanitaria è uscita in realtà un’“Obamacare” che poco più offre rispetto al sistema precedente, ma che nel contempo (per esempio attraverso l’obbligo di offrire contraccettivi e farmaci abortivi nelle polizze assicurative) ha seriamente eroso la libertà religiosa. Né l’entusiasmo è calato quando si è scoperto - nel silenzio più totale della maggior parte dei media - che l’amministrazione Obama passerà alla storia come quella ha venduto più armi nel mondo e soprattutto ai Paesi in via di Sviluppo (non male per un presidente insignito, preventivamente, del Nobel per la pace). E nemmeno quando è risultato evidente che la mano tesa al mondo islamico nel famoso “discorso del Cairo”, la guerra - manovrata dalle retrovie - alla Libia di Gheddafi, il disimpegno dall’Iraq (che ha lasciato un vuoto non ancora colmato), il disinteresse nei confronti della crisi siriana o l’allontanamento dal fedele alleato israeliano, hanno creato molti più problemi di quanti in realtà non si volesse - utopicamente - risolvere.

No, niente di tutto ciò è riuscito a scalfire l’immagine di un presidente fatto assurgere quasi a figura divina.

Naturalmente, in questi otto anni Obama ha anche portato a casa alcune importanti vittorie. Il rilancio di un’economia in piena crisi (ma questo, a dire il vero, seguendo il lavoro già cominciato dall’uscente amministrazione Bush), la cattura di Osama bin Laden, il riavvicinamento con la Cuba dei Castro, l’accordo con l’Iran sul nucleare, per citarne alcune. Ma da qui a farne l’eroe del nuovo millennio ne passa di acqua sotto i ponti. E non basta - per spiegare l’innamoramento adolescenziale - l’accostamento (anche questo caricaturato, enfatizzato, esagerato) con il suo successore, dipinto invece come un populista incapace, testardo e pericoloso. Anche perché il fenomeno Trump è solo una novità degli ultimi mesi.

Perché, quindi, tutto ciò? Perché - almeno in Occidente - questa infatuazione senza limiti?

Tentiamo di dare un paio di risposte. In primo luogo perché Barack Obama è un abile affabulatore, un uomo dalla retorica impressionante, un incredibile comunicatore. In secondo luogo perché la sua figura è decisamente affascinante: il primo presidente nero della storia degli USA, un giovane di bell’aspetto, con una bella famiglia e una storia di volontariato e aiuto ai più poveri alle spalle.

Infine, soprattutto, perché è l’esempio assoluto del sognatore (anche se poi nella realtà dei fatti si è dimostrato molto più pragmatico di quanto non volesse far intendere a parole) e del “politically correct”.

Nel mondo di oggi, per essere “dalla parte giusta della storia” bisogna difendere il diritto degli omosessuali ad avere figli, bisogna promuovere l’ideologia gender e il diritto all’aborto, ci si deve impegnare in prima fila per combattere la (finora non dimostrata, ma poco importa) causa antropica dei cambiamenti climatici, bisogna fare di tutto per urtare il meno possibile gli altri (il disimpegno da vari fronti in politica estera ne è una dimostrazione, anche se poi – silenziosamente – le operazioni americane USA continuano tutt’ora in moltissimi Paesi, magari con mezzi diversi).

Obama è stato, ed è, tutto questo. Poco importa se sotto il fumo ci sia stato poco arrosto. E ancora meno importa, in gran parte degli Stati Uniti e certamente in quasi tutta l’Europa, se i cittadini americani alla fine del suo mandato gli hanno voltato le spalle preferendo a Hillary Clinton l’“impresentabile” Donald Trump. Anche su questo, il giudizio dei media è pressoché unanime e incredibilmente ideologico: dev’essere stato un errore.