Tra fiuto, orecchie e testa

di GianMaria Pusterla

La nomina di Fiorenzo Dadò alla guida del PPD si inserisce in un delicato momento politico per il Ticino: con una Lega che si profila in modo sparso e disarticolato su alcuni temi; con un PLR che sta procedendo al cambiamento di presidente; con un PS che deve ancora consolidare la sua nuova presidenza. Un contesto confuso, che ha sortito il suo maggior effetto nella bocciatura del preventivo 2017.

Dadò non sarà, in apparenza, l’uomo della mediazione, per suo temperamento. Lo conosciamo come capogruppo battagliero. Le sue origini di vallerano lo portano più alla spigolosità che alla sfumatura, fosse solo per difendere le regioni periferiche. Sembrerebbe dunque il profilo meno adatto per un presidente di partito che “per statuto” dovrebbe essere chiamato a mediare.

Il fatto è che il quadro politico attuale in Ticino non si basa più su regole acquisite nei decenni precedenti. Oggi viviamo quasi in un mondo politico selvaggio, specchio di una società che porta dentro di sé profonde fratture. È in questo ambiente che dovrà muoversi il presidente del PPD nei prossimi anni e dovrà trovare sentieri nemmeno tracciati sulla cartina. E qui Dadò sarà avvantaggiato rispetto agli altri politici che con lui concorrevano per la carica di guida dei popolari democratici.

Ma come ha subito rimarcato l’altra sera davanti ai “grandi elettori” del PPD avrà bisogno di tutti. Anche di coloro che martedì lo affiancavano nella rosa dei papabili. Il fiuto politico, come detto, non gli manca e crediamo avrà l’accortezza di ascoltare tutti. Il suo ruolo sarà dunque quello di allungare le orecchie su quanto pensa e non sempre dice la base, ma di incanalare nel solco del dialogo interno ed esterno le linee guida del PPD, che si basano su solide fondamenta. La volontà non gli fa difetto e dovrà aver ben presente l’importanza che il suo partito ha nella costruzione di un Ticino che metta al centro il bene comune di tutti i suoi cittadini.

