Un gesto che lancia una sfida

di Claudio Mésoniat

Alcuni musulmani che vivono tra noi, in Ticino, hanno deciso di venire una domenica nelle nostre chiese, o sui sagrati delle nostre chiese, per manifestarci la loro vicinanza e il loro dolore per gli orribili delitti che altri uomini nel nome di Allah hanno compiuto in tante parti del mondo, spesso in odio ai cristiani. L’hanno fatto per dirci che quei terroristi, secondo loro, hanno usurpato il nome di Allah e stanno strumentalizzando l’islam. L’hanno fatto per esprimerci il loro desiderio di vivere la loro fede religiosa in pace e, se possibile, in amicizia con noi. Non dappertutto si sono palesati come musulmani (noi, in chiesa, non chiediamo a nessuno la carta di identità).

A Viganello, la parrocchia più grande della diocesi, si è presentato sul sagrato l’unico imam che viva in Ticino insieme a una ventina di suoi fedeli, uomini, donne e bambini. All’uscita dalla Messa, decine di persone che vi avevano partecipato, incuriosite, li hanno ascoltati, interrogati, ci sono state tante strette di mano.

È stato un bel gesto, diciamolo con semplicità. Accolto con cordialità anche dal nostro Vescovo. Questo non significa che la minaccia del terrore islamista, anche nel nostro Paese, si sia dissolta e che si debba abbassare la guardia, dal punto di vista della sicurezza. Ma significa pure che non dobbiamo vivere una sorta di isteria collettiva di fronte alla presenza islamica tra noi, come se i circa 5/6mila musulmani che vivono in Ticino (tra i quali il numero di osservanti è certamente assai inferiore) fossero tutti potenziali attentatori. Ma il significato del gesto va ben al di là di queste ovvie constatazioni di buon senso. A nostro parere la parola “dialogo”, che da una parte e dall’altra sigilla sempre questi momenti di contatto, non deve restare un’etichetta retorica ma deve interrogarci. Non nel senso di indurci a moltiplicare gesti ufficiali all’insegna del buonismo e del «siamo tutti monoteisti».

Ben altro è chiesto a noi, soprattutto se abbiamo la fortuna di aver ricevuto e conservato la fede cristiana. Si può dialogare solo se si è radicati nella propria fede; e soprattutto se si è certi che il proprio cristianesimo abbia veramente i numeri per affrontare tutte le sfide della vita. In questo mondo scristianizzato, senza sognare di poterne conservare i valori e le “belle tradizioni”, che hanno perso la loro linfa vitale. In una situazione molto simile a quella che vissero i primi cristiani, in dialogo davvero aperto con tutti. E dialogo significava allora, e significa oggi, non tanto ostentare una dottrina ma mostrare un’umanità che susciti interesse, quasi invidia, per la sua capacità di rispondere alle esigenze più profonde di ogni essere umano, soprattutto al desiderio di felicità e a quello di un amore gratuito all’altro, chiunque esso sia.

