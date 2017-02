Un Mondiale da pacchetto completo

di Nicola Martinetti

Ci mettiamo, per un attimo, nei panni di un tifoso giunto a St. Moritz un paio di giorni prima dell’inizio della rassegna iridata. Seduti comodamente in un tipico ristorante locale, dopo aver gustato un bel piatto di pizochel – o di capuns, de gustibus – , il cameriere con tono scherzoso ci chiede: «Allora, come lo vorrebbe lei questo Mondiale?». La risposta è spontanea: «Sarebbe fantastico vedere molti svizzeri gioire sul podio. Ma non solo: mi piacerebbe vedere all’opera dei grandi campioni, gustarmi uno scenario da cartolina ed emozionarmi ad ogni gara. Insomma, come si usa dire di questi tempi, gradirei un pacchetto completo».

Facciamo un balzo avanti di due settimane e ci viene impossibile non sorridere, perché a ben pensarci St. Moritz 2017 non ha tradito le nostre aspettative. Migliaia di appassionati – sugli spalti e davanti ai teleschermi – hanno potuto fruire di uno spettacolo che non si è lasciato sfuggire nulla, ma proprio nulla, sia in positivo che in negativo.

È stato il Mondiale delle gioie rossocrociate, con le consacrazioni attese e sperate di Beat Feuz e Wendy Holdener, ma anche sorprendenti come quelle di Luca Aerni, Michelle Gisin e Mauro Caviezel. È stato il Mondiale dei grandi fuoriclasse, con le incoronazioni splendide di due campioni che stanno segnando un’epoca come Marcel Hirscher e Mikaela Shiffrin, probabili futuri vincitori anche della generale di Coppa del Mondo. È stato il Mondiale delle sorprese, come sottolineato fin dal primo giorno di gare da Nicole Schmidhofer, ma anche da Erik Guay e il già citato Luca Aerni. È stato il Mondiale dei dolori fisici – è ancora vivida nella mente di tutti l’immagine di Lara Gut trasportata in ospedale con l’elicottero dopo l’infortunio patito nella ricognizione in vista dello slalom della combinata, che ha di fatto concluso anzitempo la sua stagione – e psicologici, con le grandi delusioni dei vari Kristoffersen, Pinturault, Zuzulova e in fondo – nonostante il bronzo in super G – anche della stessa Lara. È stato il Mondiale della meteo protagonista, capace di baciare l’Engadina con un sole spaccasassi regalando giornate mozzafiato, ma anche in grado di permettersi di posticipare di un giorno la discesa libera maschile – prova regina della rassegna iridata – a causa del “Serpente del Maloja”. È stato, infine, il Mondiale della splendida organizzazione engadinese, che con l’aiuto di militari e volontari ha permesso uno svolgimento (quasi) senza intoppi dal primo all’ultimo giorno.

Quasi, dicevamo, perché come ogni grande evento che si rispetti non è mancato un episodio che ha fatto discutere – per fortuna senza gravi conseguenze – con un PC-7 dell’aviazione elvetica che ha tranciato uno dei tre cavi della wing cam, causandone la rottura e la caduta in zona d’arrivo.

Sì, se questa sera per la cena d’addio dovessimo risederci allo stesso tavolo, nello stesso ristorante, a un giorno di distanza dalla cerimonia di chiusura svoltasi ieri in fondo alle piste – con i bagagli ormai già pronti in macchina in attesa di iniziare il viaggio di ritorno verso casa – potremmo concludere il discorso iniziato due settimane fa con il cameriere affermando che, in fondo, nonostante un leggero retrogusto amaro che mal si sposa con la cucina engadinese, la rassegna iridata di St. Moritz si è rivelata dolce quanto una locale torta di noci.